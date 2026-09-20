ساجده سیاحیان اهل چهارمحال و بختیاری و ملی‌پوش دوچرخه‌سواری، به عنوان نخستین زن ایرانی در تاریخ این رشته، در دو ماده «تایم‌تریل انفرادی» و «استقامت جاده» در رده زنان الیت رقابت‌های قهرمانی جهان (UCI) به میدان می رود.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ زهرا خدابنده - ساجده سیاحیان اهل استان چهارمحال و بختیاری و ملی‌پوش دوچرخه‌سواری کشورمان، به عنوان نخستین زن ایرانی در تاریخ این رشته، در دو ماده «تایم‌تریل انفرادی» و «استقامت جاده» در رده زنان الیت رقابت‌های قهرمانی جهان (UCI) در سال ۲۰۲۶ به میزبانی مونترال کانادا حضور دارد.

این موفقیت و حضور تاریخی، حاصل سال‌ها تمرین مستمر، پشتکار و مسیری حرفه‌ای است که از دوران نوجوانی آغاز شد و اکنون به بالاترین سطح رقابت‌های دوچرخه‌سواری جهان منتهی شده است.

کسب عنوان قهرمانی استقامت جاده دختران جوان ایران سال ۲۰۱۷،  ثبت عنوان قهرمانی تایم‌تریل انفرادی جوانان کشور سال ۲۰۱۸،  کسب مدال برنز تیمی در ماده تایم‌تریل تیمی قهرمانی جاده آسیا (تاجیکستان) و ثبت نخستین مدال تاریخ تیم زنان ایران در رقابت‌های سال ۲۰۲۲ از جمله افتخارات و مسیر حرفه‌ای این ورزشکار است.

ساجده سیاحیان اکنون در فهرست برترین زنان نخبه جهان قرار گرفته و طبق برنامه زمان‌بندی مسابقات، در روز ۲۰ سپتامبر در ماده تایم‌تریل انفرادی و در ۲۶ سپتامبر در ماده استقامت جاده با رقبای جهانی خود به رقابت خواهد پرداخت. 

 

برچسب ها: دوچرخه سواری ، بانوان
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