شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی ساینا s ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان - این روزها تنوع خودروهای موجود در بازار موجب شده خریداران در شرکتهای مختلف خودروساز ثبت نام کنند. شرکت سایپا یکی از شرکتهای خودروساز است که روزانه خودروهای متنوعی را روانه بازار کرده است. این روزها تاخیر در تحویل خودروی ساینا s بصورت موضوعی داستان غم انگیز برای آنها تبدیل شده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و خداقوت آبان سال۱۴۰۴ فروش فوقالعاده ساینا s تکمیل وجه کردم باید بهمن ماه۱۴۰۴ تحویل میدادن تا الان تحویل ندادند هر موقع هم زنگ میزنم میگه باید صبر کنید هیچ کسی از مسولین هم پاسخ گو نیست و الان تکلیف مشخص نیست، دست ما هم به هیچ جا بند نیست. لطفا پیگیری کنید.