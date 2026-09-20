سخنگوی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام)، اعلام کرد پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق پس از ۳۰ سپتامبر به معنای پایان حضور یا تعهدات امنیتی واشنگتن در منطقه نیست.

باشگاه  خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - تیم هاکینز، سخنگوی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام)، اعلام کرد که پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق پس از ۳۰ سپتامبر، به معنای پایان حضور و تعهد واشنگتن به امنیت و ثبات منطقه نخواهد بود.

هاکینز در مصاحبه اختصاصی با شبکه «روداو» توضیح داد که آنچه در این تاریخ پایان می‌یابد، مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق است و این مأموریت پس از آن در محل دیگری ادامه خواهد یافت.

وی ادعا کرد که آمریکا همچنان به امنیت و ثبات منطقه متعهد خواهد بود و نیرو‌های این کشور نیز برای مقابله با هرگونه تهدید، «آماده، هوشیار و کشنده» خواهند بود.

سخنگوی سنتکام همچنین درباره آینده مأموریت نیرو‌های آمریکایی در عراق و اقلیم کردستان عراق پس از ۳۰ سپتامبر گفت که تغییر محل مأموریت ائتلاف به معنای تغییر در تعهدات امنیتی واشنگتن در منطقه نیست.

منبع:  روداو

برچسب ها: نیروی سنتکام ، عراق
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