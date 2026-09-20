باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - تیم هاکینز، سخنگوی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام)، اعلام کرد که پایان مأموریت ائتلاف بینالمللی در عراق پس از ۳۰ سپتامبر، به معنای پایان حضور و تعهد واشنگتن به امنیت و ثبات منطقه نخواهد بود.
هاکینز در مصاحبه اختصاصی با شبکه «روداو» توضیح داد که آنچه در این تاریخ پایان مییابد، مأموریت ائتلاف بینالمللی در عراق است و این مأموریت پس از آن در محل دیگری ادامه خواهد یافت.
وی ادعا کرد که آمریکا همچنان به امنیت و ثبات منطقه متعهد خواهد بود و نیروهای این کشور نیز برای مقابله با هرگونه تهدید، «آماده، هوشیار و کشنده» خواهند بود.
سخنگوی سنتکام همچنین درباره آینده مأموریت نیروهای آمریکایی در عراق و اقلیم کردستان عراق پس از ۳۰ سپتامبر گفت که تغییر محل مأموریت ائتلاف به معنای تغییر در تعهدات امنیتی واشنگتن در منطقه نیست.
منبع: روداو