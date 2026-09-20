باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - سردار جمشید رضایی روز یکشنبه در نشست خبری تشریح برنامه‌های هفته دفاع مقدس با اشاره به اینکه برنامه‌های امسال در قالب ۱۴ سرفصل و ۷۰ عنوان پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: ۲۱۷ مورد از این برنامه‌ها به‌صورت شاخص و با شعار محوری «لبیک یا خامنه‌ای» در تمامی شهرستان‌های استان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه رویکرد اصلی این برنامه‌ها تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی، مرور حماسه‌آفرینی‌ها و دومین کنگره ملی ۵ هزار و ۵۳۶ شهید دفاع مقدس استان است، افزود: هدف والای این برنامه‌ها، انتقال ماندگار فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت به نسل آینده و نوجوانان است.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به اجرای ۲۰ برنامه شاخص استانی توسط مسئولان، به تشریح عناوین مهم آن پرداخت و گفت: تجلیل از پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت، عطرافشانی و غبارروبی مزار مطهر شهدا، دیدار با ائمه جمعه و نماینده ولی‌فقیه در استان، سرکشی از خانواده‌های معظم شهدا و توزیع بسته‌های نوشت‌افزار میان دانش‌آموزان نیازمند از جمله این برنامه‌ها به شمار می‌رود.

سردار رضایی همچنین به دیگر برنامه‌های این هفته اشاره کرد و گفت: برگزاری مسابقات متنوع ورزشی، نواختن زنگ «ایثار و مقاومت» در مدارس، برگزاری یادواره شهدای رمضان و قائد شهید امت و اعزام کاروان‌های اردوی راهیان نور از دیگر اقدامات پیش‌بینی‌شده برای این ایام است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش راهبردی رسانه‌ها در افشای خباثت‌ها و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان اشاره کرد و یادآور شد: میدان‌داری و مقاومت جانانه مردم ایران در طول تاریخ انقلاب و به‌ویژه در جنگ ۴۰ روزه، با هوشمندی و تلاش شبانه‌روزی اصحاب رسانه منعکس شد که نشان‌دهنده نقش بی‌بدیل رسانه‌ها در پیروزی کشور است.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان در پایان تأکید کرد: امروز رسالت سنگین و واقعی رسانه‌ها، روشنگری، روایتگری درست و تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی است و این مسیر جهادی باید تا شکست کامل دشمنان با قدرت ادامه یابد.

از ۳۱ شهریور تا ۶ مهرماه به نام «هفته دفاع مقدس» نام‌گذاری شده است.