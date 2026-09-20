باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سرهنگ هاشم جمالی در نشست خبری با اشاره به اهمیت هفته دفاع مقدس و ضرورت گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، رزمندگان و ایثارگران گفت: دفاع مقدس گنجینهای پایانناپذیر است که هرچه از ظرفیتهای آن استفاده کنیم، کهنه نخواهد شد و همچنان میتواند برای جامعه الهامبخش باشد.
او با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهدا، شهدای انقلاب اسلامی، ۱۵ هزار شهید ولایتمدار استان فارس و شهدایی که طی یک سال اخیر در جنگهای اخیر به شهادت رسیدهاند، اظهار کرد: اگر ایثار و جانفشانی این شهدا نبود، امروز از امنیت و آرامش موجود برخوردار نبودیم و باید همواره قدردان خون شهدا باشیم.
جمالی افزود: هفته دفاع مقدس فرصتی برای بزرگداشت رشادتها، ایثارگریها و شهامتهای مردم ایران اسلامی است؛ مردمی که طی ۴۷ سال گذشته همواره پای اسلام و انقلاب ایستادهاند و در عرصههای مختلف از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی حمایت کردهاند.
او با اشاره به شرایط کنونی کشور ادامه داد: امسال اهمیت هفته دفاع مقدس نسبت به سالهای گذشته دوچندان شده است. مردم همانند رزمندگانی که در میدانهای مختلف در حال دفاع هستند، با حضور و هوشیاری خود در تجمعات مختلف نشان دادهاند که همچنان پای کار اسلام و انقلاب ایستادهاند.
جمالی با تأکید بر نقش مردم در حفظ انسجام کشور گفت: امام خمینی (ره)، رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب همواره مردم را اصلیترین عنصر بقا و پشتوانه نظام اسلامی دانستهاند. امروز بیش از هر زمان دیگری شاهد نقشآفرینی مردم در حفظ انسجام و حمایت از نظام هستیم.
شهادت رهبر شهید موجب تجدید حیات در انقلاب شد
او با اشاره به شهادت آیتالله سیدعلی خامنهای در جنگ رمضان اظهار کرد: دشمنان تصور میکردند با شهادت رهبر انقلاب، کار نظام اسلامی به پایان خواهد رسید، اما این حادثه موجب حضور و انسجام بیشتر مردم شد.
جمالی ادامه داد: همانگونه که خون سیدالشهدا (ع) موجب بقا و حیات اسلام شد، شهادت رهبر شهید نیز به تعبیر ما موجب دمیدن روح تازهای در کالبد انقلاب شد و حضور مردم در دفاع از نظام جمهوری اسلامی را تقویت کرد.
او افزود: یکی از محورهای اصلی برنامههای هفته دفاع مقدس امسال، گرامیداشت یاد و نام رهبر شهید انقلاب خواهد بود و شعار محوری برنامهها نیز «لبیک یا خامنهای» تعیین شده است.
اجرای ۶ هزار و ۲۵۰ برنامه در فارس
جمالی با اشاره به برنامههای هفته دفاع مقدس در استان فارس گفت: امسال با اجرای ۶ هزار و ۲۵۰ برنامه به استقبال هفته دفاع مقدس خواهیم رفت و برنامههای متنوعی در سراسر استان برگزار میشود.
او، برگزاری حدود ۲ هزار یادواره شهدا در سطح استان را از جمله این برنامهها عنوان کرد و افزود: این یادوارهها در سطح محلات، شهرستانها و حتی به صورت خانوادگی برگزار خواهد شد و یاد و خاطره ۱۵ هزار شهید ولایتمدار استان فارس گرامی داشته میشود.
جانشسن فرمانده سپاه فجر فارس ادامه داد: حضور پیشکسوتان، فرماندهان، جانبازان و آزادگان در اجتماعات و بازگویی خاطرات دوران دفاع مقدس، همچنین حضور یادگاران دفاع مقدس به عنوان سخنران پیش از خطبههای نماز جمعه سراسر استان در روز جمعه سوم مهرماه از دیگر برنامههای محوری است.
جمالی رونمایی از کتابهای ادبیات پایداری و برگزاری پویشهای کتابخوانی با محوریت کتابهای «لبخندی که گم شد»، «لبخند کبود» و «سفید طلایی» را از دیگر برنامههای هفته دفاع مقدس اعلام کرد.
او افزود: بازسازی و شبیهسازی عملیات کربلای ۴ نیز در شهرستانهای شیراز، لامرد، لارستان و خرمبید برگزار خواهد شد.
زنگ ایثار و مقاومت در مدارس فارس نواخته میشود
جمالی همچنین از برگزاری همایش پیادهروی خانوادگی در سراسر استان در روز جمعه سوم مهرماه خبر داد و گفت: زنگ ایثار و مقاومت نیز روز چهارشنبه اول مهرماه در مدارس استان فارس نواخته خواهد شد.
جانشسن فرمانده سپاه فجر فارس برگزاری برنامههای فرهنگی، هنری، رزمی و ورزشی، شبهای شعر و خاطره و تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس، جانبازان، آزادگان و رزمندگان را از دیگر برنامههای این هفته عنوان کرد.
جمالی افزود: تکریم خانوادههای معظم شهدا، بهویژه شهدای جنگهای اخیر، نیز در دستور کار دستگاهها و نهادهای مختلف استان قرار دارد.
او همچنین گفت: روز پنجشنبه، همزمان با سراسر کشور، قبور مطهر شهدای استان فارس در ساعت ۱۴:۳۰ عطرافشانی خواهد شد.
تأکید بر نقش رسانهها در تبیین پویش «جانفدایان ایران»
جمالی با اشاره به اهمیت پویش «جانفدایان ایران» اظهار کرد: از اصحاب رسانه انتظار داریم این موضوع را به صورت ویژه مورد توجه قرار دهند و حضور مردم را به عنوان یکی از مؤلفههای قدرت نظام جمهوری اسلامی به جامعه معرفی کنند.
جانشسن فرمانده سپاه فجر فارس گفت: از آغاز جنگ ۱۲ روزه تا امروز، شاهد حضور گسترده مردم در حمایت از کشور و نظام بودهایم و این حضور نشان داد که مردم همچنان در صحنه هستند.
جمالی با اشاره به استقبال از پویش «جانفدایان ایران» افزود: بنا بر آمار اعلامشده، نزدیک به ۳۱ میلیون نفر در این پویش ثبتنام کردهاند و استان فارس با ثبتنام ۷۴ هزار و ۴۶۳ نفر، رتبه چهارم کشور را به خود اختصاص داده است.
او ادامه داد: از مجموع ثبتنامکنندگان استان فارس، ۵۳ هزار و ۲۴ نفر مرد و ۲۱ هزار و ۴۳۹ نفر زن هستند.
برگزاری رزمایش ۱۵۰ هزار نفری «جانفدایان ایران» در فارس
جمالی از برگزاری رزمایش «جانفدایان ایران» در استان فارس خبر داد و گفت: این رزمایش با حضور ۱۵۰ هزار نفر از مردم استان، روز پنجشنبه دوم مهرماه، رأس ساعت ۹ صبح در ۴۰ نقطه استان به صورت همزمان برگزار خواهد شد.
جانشسن فرمانده سپاه فجر فارس تأکید کرد: این رزمایش مربوط به کل استان فارس است و نباید از آن به عنوان اجتماع ۱۵۰ هزار نفری در شیراز یاد شود.
جمالی افزود: در شهر شیراز نیز برنامه محوری رزمایش «جانفدایان ایران» از میدان امام حسین (ع) آغاز خواهد شد و اقشار مختلف مردم، پایگاههای مردمی و نیروهای بسیجی در آن حضور خواهند داشت.
او گفت: ورزشکاران، هنرمندان، استادان، علما و اقشار مختلف مردم برای حضور در این رزمایش اعلام آمادگی کردهاند و پیشبینی میشود شاهد حضور گسترده مردم استان فارس در این برنامه باشیم.
حضور مردم باید بهدرستی برای افکار عمومی تبیین شود
او با تأکید بر اهمیت پوشش رسانهای برنامههای «جانفدایان ایران» اظهار کرد: بعضی اوقات به دلیل اینکه در داخل میدان هستیم، ممکن است ابعاد اتفاقاتی که در حال رخ دادن است برای ما به اندازه کافی دیده نشود، در حالی که این حضور مردم مورد توجه افکار عمومی در خارج از کشور نیز قرار میگیرد.
جمالی گفت: این اجتماعات از یک سو برای دوستان امیدآفرین و از سوی دیگر برای دشمنان بازدارنده است و نشان میدهد مردم همچنان در کنار کشور، نظام و نیروهای مسلح قرار دارند.
جانشسن فرمانده سپاه فجر فارس در پایان تأکید کرد: از اصحاب رسانه انتظار داریم با پوشش گسترده این برنامهها، حضور و همراهی مردم را به شکل شایستهای منعکس کنند تا پیام انسجام و همبستگی مردم ایران به داخل و خارج از کشور منتقل شود.