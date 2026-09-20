مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان‌شمالی درباره خبر‌ کشف لاشه یک توله‌یوزپلنگ آسیایی توضیح داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان‌شمالی با اشاره به بازنشر خبری درباره کشف لاشه یک توله‌یوزپلنگ آسیایی در پناهگاه حیات‌وحش میاندشت اعلام کرد: این رویداد مربوط به حدود ۵ ماه قبل بوده و ارتباطی با روز‌های اخیر ندارد.

وی اظهار داشت: لاشه این توله‌یوز در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۴۰۵ و در جریان گشت و کنترل محیط‌بانان در بخش شمالی پناهگاه حیات‌وحش میاندشت مشاهده شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان‌شمالی افزود: با توجه به فساد پیشرفته لاشه در زمان کشف، امکان تشخیص دقیق علت تلف شدن توله‌یوز وجود نداشت و علت مرگ مشخص نشد.

وی تأکید کرد: خبر و تصویری که اخیراً درباره کشف لاشه توله‌یوزپلنگ آسیایی در میاندشت بازنشر شده، مربوط به همان رویداد در فروردین‌ماه است و نباید به‌عنوان یک اتفاق جدید تلقی شود.

بر اساس این توضیحات، کشف لاشه توله‌یوز مورد اشاره در روز‌های اخیر رخ نداده و تصویر منتشرشده نیز مربوط به حدود پنج ماه قبل است.

برچسب ها: یوزپلنگ ، حیات وحش
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