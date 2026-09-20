اثر عمیق فداکاری رهبر شهید بر روی افکار عمومی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0633\u0639\u0648\u062f \u0634\u062c\u0631\u0647\u060c \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633 \u062d\u0648\u0632\u0647 \u0628\u06cc\u0646\u200c\u0627\u0644\u0645\u0644\u0644 \u0648 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u06a9\u0645\u06cc\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u062d\u0642\u0648\u0642 \u0628\u0634\u0631 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0644\u0646\u062f\u0646 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u0641\u062f\u0627\u06a9\u0627\u0631\u06cc \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0628\u0634\u0631\u06cc\u062a\u060c \u0627\u062b\u0631 \u0639\u0645\u06cc\u0642\u06cc \u0628\u0631 \u0627\u0641\u06a9\u0627\u0631 \u0639\u0645\u0648\u0645\u06cc \u06af\u0630\u0627\u0634\u062a.\n