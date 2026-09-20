باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

اثر عمیق فداکاری رهبر شهید بر روی افکار عمومی + فیلم

زندگی و شهادت رهبر شهید انقلاب درس بزرگی برای تمامی آزادی‌خواهان جهان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود شجره، کارشناس حوزه بین‌الملل و رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی لندن در برنامه تلویزیونی گفت: فداکاری رهبر شهید انقلاب برای بشریت، اثر عمیقی بر افکار عمومی گذاشت.

مطالب مرتبط
اثر عمیق فداکاری رهبر شهید بر روی افکار عمومی + فیلم
young journalists club

بدون تعارف با سخنگوی پویش ملی جان‌فدا + فیلم

اثر عمیق فداکاری رهبر شهید بر روی افکار عمومی + فیلم
young journalists club

ترامپ روی مشکلات ایران حساب باز نکند + فیلم

اثر عمیق فداکاری رهبر شهید بر روی افکار عمومی + فیلم
young journalists club

‏ماجرای شناخت رهبر انقلاب از فیلم‌های کریستوفر نولان + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بحران شدید گازوئیل در آمریکا؛ گازوئیل در چند ایالت نایاب شد! + فیلم
۲۹۴

بحران شدید گازوئیل در آمریکا؛ گازوئیل در چند ایالت نایاب شد! + فیلم

۲۹ . شهريور . ۱۴۰۵
راهکار امام رضا (ع) برای غلبه بر غم و نگرانی + فیلم
۲۶۹

راهکار امام رضا (ع) برای غلبه بر غم و نگرانی + فیلم

۲۹ . شهريور . ۱۴۰۵
اصلِ حفظ برتری نظامی اسرائیل برای آمریکا اولویت است + فیلم
۲۶۳

اصلِ حفظ برتری نظامی اسرائیل برای آمریکا اولویت است + فیلم

۲۹ . شهريور . ۱۴۰۵
افرادی که مبتلا به استدلال هیجانی هستند این ویژگی‌ها را دارند + فیلم
۲۵۴

افرادی که مبتلا به استدلال هیجانی هستند این ویژگی‌ها را دارند + فیلم

۲۹ . شهريور . ۱۴۰۵
بیش از ۲۰۰ شب حضور و ایستادگی مردم در دفاع از میهن + فیلم
۲۳۴

بیش از ۲۰۰ شب حضور و ایستادگی مردم در دفاع از میهن + فیلم

۲۹ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha