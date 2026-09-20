مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه اعلام کرد: ساعت فعالیت متروی تهران از ابتدای مهرماه بدون تغییر، مطابق برنامه فعلی از ساعت ۵:۳۰ صبح آغاز خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه، مسعود لطفی با اشاره به برنامه خدمت‌رسانی مترو در آستانه آغاز سال تحصیلی گفت: برنامه فعلی بهره‌برداری متروی تهران از ساعت ۵:۳۰ صبح آغاز می‌شود و از ابتدای مهرماه نیز مطابق همین برنامه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: با توجه به تداوم سرویس‌دهی خطوط مترو تا ساعت ۲۳، پس از پایان فعالیت روزانه، زمان مشخصی برای انجام فرآیندهای ضروری شامل تعمیر و نگهداری، نظافت، بازرسی و آماده‌سازی خطوط، ایستگاه‌ها و تجهیزات برای شروع سرویس‌دهی روز بعد در نظر گرفته می‌شود.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه تأکید کرد: بر این اساس، در حال حاضر برنامه‌ای برای تغییر ساعت آغاز فعالیت مترو وجود ندارد و خدمات‌رسانی به مسافران از ساعت ۵:۳۰ صبح انجام خواهد شد.

لطفی خاطرنشان کرد: مسافران و شهروندان می‌توانند برنامه‌ریزی سفر خود را بر اساس ساعت فعلی فعالیت مترو انجام دهند و از خدمات این شبکه از ساعت ۵:۳۰ صبح استفاده کنند.

برچسب ها: مترو ، خدمات رسانی
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