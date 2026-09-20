باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی و افزایش حجم تردد در معابر شهری، پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان از اجرای تمهیدات ویژه برای مدیریت ترافیک، ساماندهی سرویس مدارس و افزایش ایمنی دانش‌آموزان خبر داده است.

سرهنگ علی سیفی، جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی استان لرستان با اشاره به برنامه‌های پلیس برای آغاز سال تحصیلی، از آماده‌باش ۱۰۰ درصدی نیروهای راهور خبر داد و اظهار کرد: تمام ظرفیت‌های انسانی و تجهیزاتی پلیس برای مدیریت ترافیک، ساماندهی سرویس مدارس و استقرار نیرو در مقابل مدارس به کار گرفته خواهد شد.

سرویس مدارس بدون مجوز؛ خط قرمز پلیس راهور

یکی از مهم‌ترین محورهای سخنان جانشین پلیس راهور لرستان، ساماندهی سرویس مدارس بود.

سیفی از خانواده‌ها و مدیران مدارس خواست از استفاده از خودروهای شخصی و سرویس‌های فاقد مجوز خودداری کنند و گفت خودروهای سرویس مدارس باید از نظر فنی و ایمنی در شرایط مناسبی قرار داشته باشند.

وی تأکید کرد معاینه فنی و بیمه شخص ثالث خودروهای سرویس مدارس باید مورد توجه قرار گیرد و ظرفیت مجاز خودرو نیز به‌طور کامل رعایت شود.

جانشین پلیس راهور لرستان افزود: سوار کردن دانش‌آموز بیش از ظرفیت تعیین‌شده، از جمله تخلفاتی است که پلیس با آن برخورد خواهد کرد.محل توقف و پیاده کردن دانش‌آموزان نیز از دیگر موارد مورد تأکید پلیس بود.

سیفی با اشاره به ضرورت رعایت ایمنی دانش‌آموزان گفت رانندگان سرویس مدارس نباید دانش‌آموزان را در میانه معبر پیاده کنند؛ بلکه توقف باید در محل مناسب و با هماهنگی و نظارت مسئولان مدرسه انجام شود.

به گفته وی، بی‌توجهی به محل مناسب توقف می‌تواند دانش‌آموزان را در معرض خطر قرار دهد و زمینه بروز حادثه را فراهم کند.

کارت و لوگوی سرویس مدارس؛ راننده باید قابل شناسایی باشد

جانشین پلیس راهور لرستان همچنین بر ضرورت قابل شناسایی بودن خودروها و رانندگان سرویس مدارس تأکید کرد.

وی گفت خودروهای سرویس مدارس باید دارای لوگوی مشخص در قسمت جلو و عقب خودرو باشند و کارت سرویس مدارس نیز پس از تأیید نهایی در اختیار راننده قرار گیرد.

سیفی تصریح کرد راننده‌ای که خود را به‌عنوان سرویس مدرسه معرفی کند اما کارت و علائم شناسایی لازم را نداشته باشد، مشمول اعمال قانون خواهد شد.

موضوع زمان‌بندی سرویس مدارس و استفاده یک خودرو برای چند نوبت سرویس نیز از دیگر مباحث مطرح‌شده در این گفت‌وگو بود.

جانشین پلیس راهور لرستان با اشاره به بررسی علل تصادفات درون‌شهری، عجله و شتاب و استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی را از عوامل مؤثر در بروز حوادث دانست.

وی تأکید کرد برنامه‌ریزی سرویس مدارس باید به شکلی باشد که راننده برای رساندن دانش‌آموزان در چند نوبت، ناچار به رانندگی با سرعت و شتاب غیرایمن نشود.

از ساعت ۶:۳۰ صبح؛ استقرار پلیس در مدارس پرترافیک

سیفی از شناسایی مدارس واقع در معابر پرترافیک و برنامه‌ریزی برای استقرار عوامل پلیس در اطراف این مراکز خبر داد.

بر اساس اعلام وی، از ساعت ۶:۳۰ صبح طرح استقرار نیروها در مدارس و معابر پرترافیک آغاز خواهد شد تا همزمان با ورود دانش‌آموزان، عبور و مرور مدیریت شود.

وی همچنین بر استفاده بیشتر از ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی تأکید کرد و گفت با توجه به محدودیت پارکینگ در هسته مرکزی شهر و تمرکز مراکز خرید، خدماتی و پزشکی، در ساعات آغاز و پایان فعالیت مدارس، معابر اصلی از جمله خیابان‌های ۱۷ شهریور و امام با افزایش حجم تردد مواجه خواهند شد.