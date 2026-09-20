فرمانده انتظامی استان کرمان از انهدام یک باند خطرناک شرارت و دستگیری قاتل ۳ پرونده قتل به همراه ۴ همدستش خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار موقوفه ئی گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت‌های مسلحانه و به عنف و قتل در سطح استان، شناسایی و دستگیری عاملان این جرائم به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: پس از ماه‌ها رصد هوشمندانه و اقدامات تخصصی پلیسی، مخفیگاه اعضای این باند در حاشیه شهر کرمان شناسایی شد و در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه پلیس آگاهی استان با همکاری واحد «نوپو»، قاتل اصلی و ۴ همدست وی زمین‌گیر و دستگیر شدند.

رییس پلیس استان با بیان اینکه این فرد در پرونده‌های متعددی از جمله قتل عمدی، سرقت‌های مسلحانه طلا و جواهرات و احشام و تیراندازی‌های ایذایی تحت تعقیب بوده است خاطرنشان کرد: این دستگیری، هشداری جدی به تمام مخلان نظم و امنیت عمومی است که بدانند چتر اشراف اطلاعاتی پلیس حتی در مخفیگاه‌ها بر سر آنان گسترده است و هیچ جنایتکاری از مجازات در امان نخواهد ماند.

 

برچسب ها: نیروی انتظامی ، کرمان
خبرهای مرتبط
کلاهبرداری ۴۰ میلیاردی با وعده کذایی وام
بازداشت متهم به قتل فراری از افغانستان در کرمان
مدیرکل دامپزشکی استان اعلام کرد
کشتارگاه بزرگ کرمان در آستانه بهره‌برداری/ پیشرفت ۹۵ درصدی پروژه ۱۴ ساله
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
۴۶ مصدوم در واژگونی اتوبوس در محور راور
درخشش اسکیت سوار کرمانی در نخستین میدان کشوری
ضرب‌شست پلیس کرمان به باند جنایتکاران مسلح/ دستبند پلیس نوپو بر دستان قاتل ۳ فقره قتل و ۴ همدستش 
آخرین اخبار
ضرب‌شست پلیس کرمان به باند جنایتکاران مسلح/ دستبند پلیس نوپو بر دستان قاتل ۳ فقره قتل و ۴ همدستش 
درخشش اسکیت سوار کرمانی در نخستین میدان کشوری
۴۶ مصدوم در واژگونی اتوبوس در محور راور
جشنواره ملی شهاب‌سنگ ها در زرند