قنداق کردن نوزاد در علم پزشکی توصیه نمی‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - قنداق کردن نوزاد در علم پزشکی توصیه نمی‌شود و این امر می‌تواند موجب در رفتگی لگن شود که برنامه طبیب آن را مورد بررسی قرار داده است که در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: درمان بیماری ، اشتباه رایج ، قنداق نوزاد
خبرهای مرتبط
تعرفه پایین متخصصان در مراکز درمانی کودکان/ ضرورت بروزرسانی تجهیزات پزشکی
فوایى و مضرات مصرف استامینوفن در دوران بارداری
کنترل دیابت بارداری و تاثیر آن بر روی جنین+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
راهکار رهایی از سر و صدای شکم + فیلم
۱۵۷۰ فضای آموزشی در جنگ مورد اصابت قرار گرفت
هیچ مدرسه دولتی حق دریافت وجه بابت ثبت‌نام دانش‌آموزان را ندارد
بازگشایی مدارس نگران‌کننده نیست؛ مراقب بیماری‌های واگیر باشیم
خطر در رفتگی لگن در قنداق کردن نوزاد + فیلم
ارتباط مستقیم روحیه حساس با یک روده حساس + فیلم
نیاز هر بیمار سرطانی به ۸ تا ۱۰ واحد پلاکت/ عمر سه روزه و کوتاه پلاکت‌ها
یک نشانه هشداردهنده مهم که ممکن است حاکی از خطر زوال عقل باشد
بازسازی ۲ هزار و ۸ فضای آموزشی در کوتاه‌ترین زمان
در فوریت‌های پزشکی کدام تجهیزات اهمیت دارند؟ + فیلم
آخرین اخبار
هشدار ناسا درباره جابه‌جایی مرکز جرم زمین و تأثیر آن بر سامانه‌های ناوبری
نتایج یک مطالعه در مورد ارتباط میان آلودگی هوا و بیماری‌های چشمی
تلاش ایلان ماسک برای خرید داده‌های مشتریان شرکت‌های ورشکسته جهت آموزش هوش مصنوعی
هیچ مدرسه دولتی حق دریافت وجه بابت ثبت‌نام دانش‌آموزان را ندارد
روسیه پیشران پلاسمایی برای نانوماهواره‌ها می‌سازد
بازسازی ۲ هزار و ۸ فضای آموزشی در کوتاه‌ترین زمان
چه کسانی بیشتر در معرض مشکلات مفصلی قرار می‌گیرند؟ + فیلم
علت خواب رفتگی دست در شب + فیلم
آسیب ۳۲ شرکت دارویی و ۱۲ شرکت تجهیزات پزشکی در جنگ تحمیلی
یک نشانه هشداردهنده مهم که ممکن است حاکی از خطر زوال عقل باشد
ارتباط مستقیم روحیه حساس با یک روده حساس + فیلم
راهکار رهایی از سر و صدای شکم + فیلم
در فوریت‌های پزشکی کدام تجهیزات اهمیت دارند؟ + فیلم
۱۵۷۰ فضای آموزشی در جنگ مورد اصابت قرار گرفت
خطر در رفتگی لگن در قنداق کردن نوزاد + فیلم
بازسازی مدارس آسیب‌دیده تهران با سرعت بالا انجام شد
نیاز هر بیمار سرطانی به ۸ تا ۱۰ واحد پلاکت/ عمر سه روزه و کوتاه پلاکت‌ها
بازگشایی مدارس نگران‌کننده نیست؛ مراقب بیماری‌های واگیر باشیم
تجهیز مدارس غیردولتی به فناوری‌های نوین
هوش مصنوعی جایگزین معلم نمی‌شود
بهترین سن برای فریز تخمک ۳۰ تا ۳۵ سالگی است
معرفی گوشی هوشمند رده‌بالای ZTE
چرا کمردرد در فصل سرما تشدید می‌شود؟
آموزش حضوری اولویت اصلی آموزش و پرورش است