باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

برداشت فندق در طارم + فیلم

پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۴۰۰ تن فندق از باغات طارم استان سمنان برداشت و روانه بازار شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - برداشت فندق از باغات طارم استان سمنان آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۴۰۰ تن از این محصول روانه بازار شود.

مطالب مرتبط
برداشت فندق در طارم + فیلم
young journalists club

برداشت صیفی‌جات از مزارع شهرستان اراک + فیلم

برداشت فندق در طارم + فیلم
young journalists club

افزایش ۱۰ درصدی برداشت خرما در بافق + فیلم

برداشت فندق در طارم + فیلم
young journalists club

پیش‌بینی برداشت ۱۵۰ هزار تن انگور از تاکستان‌های میمند فیروزآباد + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ماجرای اقدام ماندگار نخبه ایرانی در مسابقات مالزی + فیلم
۴۳۲

ماجرای اقدام ماندگار نخبه ایرانی در مسابقات مالزی + فیلم

۳۱ . شهريور . ۱۴۰۵
مشکل اصلی آمریکا؛ مقاومت مردم ایران + فیلم
۳۵۳

مشکل اصلی آمریکا؛ مقاومت مردم ایران + فیلم

۳۱ . شهريور . ۱۴۰۵
بلایی که مقاومت مردم ایران بر سر آمریکا آورد + فیلم
۳۴۳

بلایی که مقاومت مردم ایران بر سر آمریکا آورد + فیلم

۳۱ . شهريور . ۱۴۰۵
کار‌هایی که نباید در هنگام وقوع سیل انجام دهید + فیلم
۳۴۲

کار‌هایی که نباید در هنگام وقوع سیل انجام دهید + فیلم

۳۱ . شهريور . ۱۴۰۵
چگونه یک فرزند کتاب‌خوان پرورش دهیم؟ + فیلم
۳۳۶

چگونه یک فرزند کتاب‌خوان پرورش دهیم؟ + فیلم

۳۱ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha