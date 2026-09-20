برداشت فندق در طارم + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0631\u062f\u0627\u0634\u062a \u0641\u0646\u062f\u0642 \u0627\u0632 \u0628\u0627\u063a\u0627\u062a \u0637\u0627\u0631\u0645 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0633\u0645\u0646\u0627\u0646 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u067e\u06cc\u0634\u200c\u0628\u06cc\u0646\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f \u0627\u0645\u0633\u0627\u0644 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f4\u06f0\u06f0 \u062a\u0646 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644 \u0631\u0648\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0627\u0632\u0627\u0631 \u0634\u0648\u062f.\n