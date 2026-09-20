باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - حقوق معوقه کارگران فضای سبز خرمآباد، به یکی از مطالبات جدی نیروهای خدمات شهری تبدیل شده است؛ کارگرانی که در گرما و سرما پای کار شهر ایستادهاند و حالا چشمانتظار تعیین تکلیف مطالبات خود هستند. در کنار این موضوع، افزایش حیوانات موذی و ضرورت تشدید عملیات سمپاشی در برخی نقاط خرمآباد نیز از دیگر دغدغههای مطرحشده در گفتوگوی رادیویی با مسئول روابط عمومی و امور بینالملل شهرداری خرمآباد بود.
حسنوند، مسئول روابط عمومی و امور بینالملل شهرداری خرمآباد در توضیح موضوع تأخیر در پرداخت حقوق برخی نیروهای پیمانکاری، مسئولیت پرداخت حقوق نیروهای مجموعههای پیمانکاری را متوجه پیمانکاران طرف قرارداد دانست و تأکید کرد شهرداری نیز موضوع را در حال پیگیری دارد.
وی با اشاره به فرآیند همکاری شهرداری با پیمانکاران، بر ضرورت پایبندی پیمانکاران به تعهدات قراردادی خود تأکید کرد؛ تعهداتی که پرداخت بهموقع حقوق نیروهای خدماتی یکی از مهمترین بخشهای آن به شمار میرود.
کارگران فضای سبز و نیروهای خدمات شهری، از جمله گروههایی هستند که فعالیت روزانه آنان مستقیماً با کیفیت زندگی شهروندان ارتباط دارد؛ از نظافت معابر و نگهداری فضای سبز گرفته تا جمعآوری پسماند و رسیدگی به وضعیت محیط شهری.
از همین رو، تعیین تکلیف حقوق معوقه و پرداخت منظم دستمزد این نیروها، علاوه بر جنبه معیشتی، میتواند بر استمرار و کیفیت خدمات شهری نیز اثرگذار باشد.
اما مطالبههای شهری فقط به حقوق کارگران محدود نمیشود.
در بخش دیگری از این گفتوگو، موضوع افزایش حضور حیوانات موذی در برخی نقاط خرمآباد و نگرانی شهروندان درباره پیامدهای بهداشتی آن مطرح شد.
برخی شهروندان از مشاهده موش و دیگر حیوانات موذی در اطراف معابر، جداول و نقاطی که امکان تجمع پسماند وجود دارد، گلایه دارند و خواستار افزایش عملیات سمپاشی و اقدامات پیشگیرانه هستند.
مسئول روابط عمومی شهرداری خرمآباد در این زمینه، بخشی از مشکل را مرتبط با نحوه دفع زباله و رعایت مسائل بهداشتی در سطح شهر دانست و بر نقش شهروندان و برخی واحدهای صنفی در کاهش این معضل تأکید کرد.
به گفته وی، رعایت زمان و شیوه صحیح قرار دادن زباله، جلوگیری از انباشت پسماند در معابر و توجه بیشتر به مسائل بهداشتی میتواند در کاهش زمینههای حضور حیوانات موذی مؤثر باشد.
در کنار این موضوع، شهرداری و مجموعههای مرتبط نیز برنامههایی را برای مقابله با این معضل در دستور کار دارند و عملیات سمپاشی در نقاط مورد نیاز شهر در حال پیگیری و اجراست.
اکنون مطالبه شهروندان روشن است؛ پرداخت بهموقع حقوق نیروهای خدماتی، تقویت عملیات نظافت و سمپاشی و مشارکت بیشتر شهروندان برای داشتن شهری پاکیزهتر و سالمتر.
خرمآباد برای حفظ سیمای شهری و ارتقای کیفیت خدمات، هم به حضور مستمر نیروهای خدماتی نیاز دارد و هم به همکاری شهروندان و عمل دقیق پیمانکاران به تعهداتشان؛ زنجیرهای که اگر هر حلقه آن بهدرستی عمل کند، نتیجه نهایی آن در زندگی روزمره مردم دیده خواهد شد.