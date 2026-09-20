باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در نشست هم‌اندیشی «ظرفیت‌سازی و هم‌افزایی ظرفیت‌های ملی برای خنثی‌سازی راهبرد دشمن در جنگ ترکیبی علیه کشور» با تشریح عملکرد و اقدامات دولت در دوره جنگ و شرایط کنونی، بر الزامات حفظ وحدت و انسجام داخلی، ارتقای تاب‌آوری ملی و فعال‌سازی ظرفیت‌های عمومی و مردمی برای خنثی‌سازی راهبرد‌های دشمن تأکید کرد.

پزشکیان با یادآوری شرایط کشور در دوران جنگ، برنامه‌های دشمن برای وارد کردن آسیب به کشور و اقدامات دولت برای استمرار خدمت‌رسانی به مردم اظهار کرد: آنچه در شرایط حساس کنونی حائز اهمیت است، تداوم فعالیت‌های اجرایی و جلوگیری از توقف روند توسعه کشور است.

رئیس‌جمهور با اشاره به استمرار اجرای پروژه‌های کلان ملی در شرایط تهاجمات دشمن گفت: در حساس‌ترین شرایط، روند اجرای پروژه‌های بزرگ کشور متوقف نشد. کاهش ۵ درصدی مصرف برق، افزایش مستمر تولید برق با پیگیری‌های روزانه و توقف روند افزایشی مصرف بنزین، آن هم بدون ایجاد اختلال در زندگی مردم، از جمله اقداماتی است که در شرایط موجود با برنامه‌ریزی و مدیریت مستمر دولت انجام شد.

پزشکیان به تلاش دولت برای مدیریت آثار فشار‌های اقتصادی و تحریم‌ها اشاره کرد و افزود: دیپلماسی فعال کشور، پیگیری پروژه‌های کریدوری و باز نگه داشتن مسیر‌های ارتباطی برای استمرار واردات و صادرات، تأمین و جبران کمبود‌های دارویی و برنامه‌ریزی برای جلوگیری از توقف فعالیت صنایع با وجود ناترازی‌های موجود در حوزه انرژی، از جمله اقداماتی است که در دستور کار دولت قرار داشته و دستاورد‌های مهمی در این بخش‌ها رقم خورده است.

رئیس‌جمهوری با اشاره به ضرورت مشارکت همه جریان‌ها و ظرفیت‌های کشور در حل مسائل، ادامه داد: ارائه پیشنهاد و انتقاد درباره عملکرد دولت در تئوری ساده است، اما در میدان عمل، به‌ویژه در شرایط خطیر کنونی، با پیچیدگی‌های فراوانی همراه است. دعوت از همه برای مشارکت در حل مسائل کشور، یک باور و رویکرد جدی در دولت است و صرفاً به ارائه پیشنهاد و راهکار محدود نمی‌شود بلکه مشارکت باید به مرحله عمل، اجرا و پاسخگویی منتهی شود.

پزشکیان افزود: امروز دولت با وجود بدهی‌ها و مشکلات به‌جامانده از گذشته، محدودیت‌های موجود در صادرات نفت و هزینه‌های ناشی از جنگ، ضمن پرداخت تعهدات و مدیریت هزینه‌ها، روند توسعه کشور را نیز متوقف نکرده است.

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه معیشت مردم از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت است، گفت: رفع بیکاری و مشکلات معیشتی مردم از اولویت‌های جدی دولت است و قابل قبول نیست ما مسئول باشیم و در کشور فردی با مشکل معیشتی مواجه باشد.

پزشکیان با اشاره به مسئولیت‌های اجتماعی و دینی مسئولان در قبال معیشت مردم افزود: در حال برگزاری جلسات مستمر برای تأمین منافع مردم و تقویت حمایت‌های معیشتی، از جمله افزایش اعتبار کالابرگ، هستیم و یقین داریم با مشارکت، همدلی، هم‌افزایی و حفظ وحدت و انسجام داخلی، قادر خواهیم بود بر مشکلات غلبه کنیم.

پیش از سخنان رئیس‌جمهور، محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی گزارشی از میزان خسارات واردشده در جنگ اخیر به ایران در بخش‌های مختلف، اقدامات دولت برای جبران خسارات، نحوه اداره کشور در شرایط جنگ و مهم‌ترین اقدامات و دستاورد‌های دولت ارائه کرد.

تاکید دبیر شورای عالی امنیت ملی بر حفظ وحدت ملی

محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در سخنانی با تأکید بر ضرورت ظرفیت‌سازی گسترده و افزایش هم‌افزایی ملی، بر بسیج همه ظرفیت‌های کشور و افزودن این ظرفیت‌ها به توان اجرایی دولت و نیرو‌های مسلح تأکید کرد.

وی همچنین با مرور برنامه‌ها و اقدامات دشمن در حوزه‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی برای وارد کردن آسیب به کشور، بر ضرورت تجمیع ظرفیت‌های ملی و حفظ وحدت و انسجام مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی برای عبور کشور از چالش‌های پیش‌رو تأکید کرد.

تاکید رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه بر جلوگیری از رفتار‌های ضد وحدت ملی

حجت‌الاسلام و المسلمین حاج علی‌اکبری، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، با تقدیر از عملکرد دولت در شرایط جنگ، افزایش تاب‌آوری و شکل‌گیری سطح مطلوبی از انسجام عمومی را از دستاورد‌های این دوره دانست و بر ضرورت صیانت و تقویت وحدت داخلی تأکید کرد و خواستار ساماندهی بیشتر تجمعات مردمی و جلوگیری از رفتار‌هایی شد که می‌تواند به وحدت جامعه آسیب بزند.

دبیرکل جبهه پایداری: موفقیت دولت به نفع نظام است

صادق محصولی، دبیرکل جبهه پایداری، نیز با تأکید بر حمایت از دولت اظهار کرد که موفقیت دولت به نفع نظام است و تضعیفش به کشور آسیب می‌زند.

وی بر برگزاری جلسات کارشناسی میان دولت و نیرو‌های تخصصی، توجه جدی به اقتصاد مقاومتی و ایجاد سازوکار مناسب برای‌پذیرش پیشنهاد‌های کارشناسی تأکید کرد و تسریع در بازگشت ارز‌های صادراتی را از مسایل مهم اقتصادی کشور دانست.

مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم با تقدیر از عملکرد دولت در دوره جنگ، بر ضرورت ارزیابی مدیران و اصلاحات مدیریتی تأکید کرد و پیشنهاد استفاده از ظرفیت وزرا و مدیران دولت‌های گذشته را برای انتقال تجربه و کمک به حل مسائل کشور مطرح کرد.

وی همچنین انسجام داخلی را یک ضرورت حکمرانی دانست و بر بهبود ارتباط دولت با جامعه و کاهش فاصله میان عملکرد واقعی دولت و ادراک عمومی تأکید کرد و اصلاح ساختار سازمان برنامه و بودجه، توجه همزمان به رشد اقتصادی و معیشت مردم، تقویت بخش مسکن و مدیریت متمرکز پروژه‌های کریدوری و طرح ایران‌راه را ضروری دانست.

حجت‌الاسلام و المسلمین خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، نیز با تقدیر از عملکرد دولت در دوره جنگ، بر ضرورت رسیدگی به مشکلات مسکن و اجاره‌بها تأکید کرد و فعال‌سازی ظرفیت‌های منابع طبیعی، استفاده از توان بخش خصوصی در شبکه ریلی، توسعه تولید انرژی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را از اولویت‌های مهم کشور برشمرد.

منبع: ایسنا