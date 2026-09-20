باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - امروز یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۴۰ میلیون تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۴ میلیون و ۲۴۸ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۲۴۰ میلیون تومان
|سکه طرح قدیم
|۲۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۱۲۲ میلیون تومان
|ربع سکه
|۶۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۳۳ میلیون تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۲۴ میلیون و ۲۴۸ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۳۲ میلیون و ۳۲۸ هزار تومان