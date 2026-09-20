امروز یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۴۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۴۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۴ میلیون و ۲۴۸ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۲۴۰ میلیون تومان 
سکه طرح قدیم ۲۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
نیم سکه ۱۲۲ میلیون تومان 
ربع سکه  ۶۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
سکه گرمی ۳۳ میلیون تومان
طلای ۱۸ عیار ۲۴ میلیون و ۲۴۸ هزار تومان 
طلای ۲۴ عیار ۳۲ میلیون و ۳۲۸ هزار تومان 

 

برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
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