رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری متهم به قتل مردی جوان در جریان درگیری در فضای سبز محدوده کیانشهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری متهم به قتل مردی جوان در جریان درگیری در فضای سبز محدوده کیانشهر خبر داد و گفت: کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، تنها چند ساعت پس از وقوع جنایت موفق به شناسایی و دستگیری متهم در همان محدوده شدند.

گزارش قتل در فضای سبز کیانشهر

سرهنگ اصغر خدایی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: ساعت ۱۴ روز چهارشنبه ۲۵ شهریورماه، مأموران کلانتری ۱۵۸ کیانشهر وقوع یک فقره قتل در فضای سبز این محدوده را به افسر کشیک اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ اطلاع دادند.

وی افزود: پس از اعلام خبر، تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی به همراه بازپرس پرونده، عوامل تشخیص هویت و پزشک صحنه پزشکی قانونی در محل حاضر شدند و بررسی‌های اولیه در محل وقوع حادثه آغاز شد.

شناسایی علت مرگ و آغاز تحقیقات جنایی

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: بررسی‌های اولیه نشان داد مرد جوان بر اثر اصابت یک ضربه چاقو به ناحیه قلب جان خود را از دست داده است و تحقیقات برای شناسایی عامل این جنایت در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

این مقام انتظامی تصریح کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد مقتول و متهم پیش از وقوع حادثه در فضای سبز محدوده کیانشهر با یکدیگر درگیر شده بودند و در جریان این درگیری، متهم با استفاده از یک قبضه چاقوی میوه‌خوری ضربه‌ای به مقتول وارد کرده و پس از آن از محل متواری شده است.

دستگیری متهم چند ساعت پس از جنایت

سرهنگ خدایی بیان کرد: کارآگاهان اداره دهم پس از به دست آوردن سرنخ‌های اولیه و انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، موفق شدند هویت متهم را شناسایی کنند.

وی افزود: مأموران با تکمیل اقدامات اطلاعاتی، تنها چند ساعت پس از وقوع جنایت متهم را در همان محدوده شناسایی و دستگیر کردند.

ادامه تحقیقات برای روشن شدن ابعاد جنایت

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: متهم پس از دستگیری برای ادامه تحقیقات در اختیار کارآگاهان اداره دهم قرار گرفته و بررسی‌ها برای روشن شدن تمامی ابعاد حادثه و انگیزه وقوع این جنایت ادامه دارد.

سرهنگ خدایی در پایان گفت: با دستور بازپرس ویژه قتل، جسد مقتول برای انجام معاینات تخصصی و تعیین علت تامه فوت به پزشکی قانونی منتقل شده و متهم نیز برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار خواهد گرفت.

برچسب ها: قتل ، متهم
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