برخی از تجهیزات پزشکی از اهمیت بالایی برخوردار هستند.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u0627\u0644\u06a9\u062a\u0631\u0648\u0634\u0648\u06a9 \u0642\u0644\u0628\u06cc\u060c \u06cc\u06a9 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u062d\u06cc\u0627\u062a\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0631\u0627\u06a9\u0632 \u0634\u0644\u0648\u063a \u0645\u062b\u0644 \u0645\u062a\u0631\u0648\u060c \u0645\u062f\u0631\u0633\u0647 \u0648 \u0645\u0631\u0627\u06a9\u0632 \u0639\u0645\u0648\u0645\u06cc \u0628\u0648\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0641\u0648\u0631\u06cc\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u0647\u0645\u06cc\u062a \u0628\u0627\u0644\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0631\u062e\u0648\u0631\u062f\u0627\u0631 \u0627\u0633\u062a.\n