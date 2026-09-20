باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - فرشته حشمتیان در ششمین جلسه شورای آموزش و پرورش کردستان، اظهار داشت: آموزش و پرورش خانواده‌ای گسترده است که همه اعضای آن، اعم از دانش‌آموزان، اولیا و همکاران فرهنگی، در آن نقش دارند.

حشمتیان، هنر حل مسئله و ارتقای جایگاه را دو کلیدواژه مهم در مدیریت موفق دانست و افزود: فضای آموزش و پرورش ما این فرصت را فراهم کرده تا گفتمان تدبیر از مسیر مدیران به سمت مدارس هدایت شود.

مشاور عالی وزیر، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی، استان کردستان را «استان دلاورمردان، قهرمانان و مردمان مهمان‌نواز» توصیف کرد که همواره «در برابر دشمنان مقاوم» بوده‌اند.

وی با اشاره به تاکیدات ویژه رئیس‌جمهور مبنی بر اولویت آموزش و پرورش (که در بیش از ۸۰ جلسه به این موضوع پرداخته شده)، همراهی وزیر کشور و معاون سازمان برنامه و بودجه، خاطرنشان کرد: حضور مدیران ارشد در گردهمایی‌ها، ظرفیت ارزشمندی برای حل مسائل آموزش و پرورش فراهم می‌آورد.

حشمتیان، رشد و تعالی کشور را منوط به تحول در آموزش و پرورش دانست و گفت: جامعه هدف ما باید پای کار باشد و این امر مستلزم نیروی انسانی کارآمد، محیط مناسب، تجهیزات کافی و محتوای موثر است.

وی محورهای مورد تاکید وزیر آموزش و پرورش در مدیریت را برنامه‌ریزی، تقسیم کار، نظارت و پیگیری برشمرد و بر لزوم حضور عملی مدیران در کنار همکاران در استان‌ها تاکید کرد.

مشاور عالی وزیر، اولویت‌های اصلی آموزش و پرورش را عدالت، کیفیت و هویت عنوان کرد .

ساماندهی سرویس مدارس در اولویت است

استاندار کردستان هم، ضمن تقدیر از تلاش معلمان و جامعه فرهنگیان استان، بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق برای آغاز مهرماه و بازگشایی حضوری مدارس تاکید کرد.

وی با اشاره به برگزاری بخشی از کلاس‌های درس سال گذشته به صورت مجازی اظهار داشت: بازگشایی مدارس امسال با توجه به شرایط سال تحصیلی گذشته حساسیت مضاعفی دارد و نیازمند همراهی دستگاه قضایی، مجموعه‌های خدماتی و حساسیت بیشتر مجموعه آموزش و پرورش است.

استاندار کردستان درباره سرویس مدارس خاطرنشان کرد: نیازمند اتخاذ تصمیمی یکپارچه در این حوزه هستیم و باید اختیارات استانی بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی و اختیارات هیئت وزیران به لحاظ حقوقی بررسی شود؛ چنانچه کفایت کند در سطح استان تصمیم‌گیری می‌کنیم و در غیر این صورت موضوع را برای تعیین‌تکلیف به مراجع ملی منعکس خواهیم کرد.

زره‌تن لهونی با اشاره به آغاز سال تحصیلی و خدمات‌رسانی به دانش‌آموزان گفت: با تسهیل فرایندها و هماهنگی‌های لازم، بخشی از بار اداری آموزش و پرورش را کاهش خواهیم داد تا خدمات شایسته‌تری به اولیا و دانش‌آموزان ارائه شود.

وی کودکان بازمانده از تحصیل را اولویتی حیاتی خواند و تصریح کرد: بر اساس بررسی‌ها هزار و ۱۷۰ کودک به عنوان بازمانده از تحصیل یا در معرض آسیب‌های اجتماعی در استان شناسایی شده‌اند که باید خارج از مسئولیت صرف آموزش و پرورش، با محوریت و پیگیری ویژه دستگاه‌های مسئول به‌صورت موردی دنبال شوند تا زمینه بازگشت این دانش‌آموزان به چرخه تعلیم و تربیت فراهم شود.

پوشش تحصیلی دوره ابتدایی در کردستان به بیش از ۹۹ درصد رسید

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان نیز با تأکید بر تحقق عدالت آموزشی به عنوان اولویت اصلی سند تحول بنیادین، از پوشش ۹۹.۳۳ درصدی تحصیلی در گروه سنی ۶ تا ۱۱ سال استان خبر داد.

سید فواد حسینی گفت: با تلاش شبانه‌روزی فرهنگیان و اجرای طرح شهید محمودوند، بیش از ۶۰۰ کودک بازمانده از تحصیل در استان شناسایی، جذب یا مشکلات ثبت‌نامی آن‌ها برطرف شد.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری پیرامون عدالت آموزشی اظهار داشت: اولویت اصلی ما این است که هر کودکی علاوه بر دسترسی فیزیکی به محیط مدرسه، از آموزش باکیفیت و عادلانه بهره‌مند شود؛ به گونه‌ای که هیچ دانش‌آموزی در دورافتاده‌ترین مناطق استان از چرخه آموزش جا نماند.

وی در تشریح آمار کودکان بازمانده از تحصیل استان افزود: در ابتدای سال تحصیلی، آمار اولیه ارسالی از سوی وزارتخانه شامل یک‌هزار و ۷۸۹ کودک در سن مدرسه بود که از طریق تطبیق کدهای ملی متولدین استان با سامانه ثبت‌نام دانش‌آموزی استخراج شد.