باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - فرزیپور، دبیر ستاد پروژه مهر، با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده در ماههای گذشته اعلام کرد مدارس استان برای آغاز سال تحصیلی جدید آماده پذیرش دانشآموزان هستند.
بر اساس توضیحات ارائهشده، ساماندهی نیروی انسانی، ثبتنام دانشآموزان، توزیع کتابهای درسی، آمادهسازی فضاهای آموزشی و تجهیزات و تنظیم برنامههای درسی مدارس در دستور کار قرار گرفته است.
همچنین اعلام شد بخش عمده ابلاغ نیروهای آموزشی انجام شده و مدیران مدارس نیز برنامههای درسی خود را تنظیم کردهاند.
دبیر ستاد پروژه مهر با اشاره به برنامههای آغاز سال تحصیلی گفت جشن شکوفهها در پایان شهریور برگزار میشود و پس از آن، سال تحصیلی جدید رسماً از اول مهرماه آغاز خواهد شد.
۲۴ هزار دانشآموز ابتدایی در ناحیه دو خرمآباد ثبتنام کردند
معاون آموزشی ناحیه دو آموزشوپرورش خرمآباد اعلام کرد تاکنون بیش از ۲۴ هزار دانشآموز دوره ابتدایی در این ناحیه ثبتنام کردهاند که بیش از ۳ هزار نفر از آنان دانشآموزان پایه اول هستند.
به گفته این مسئول، ساماندهی نیروی انسانی از ماههای گذشته آغاز شده و حدود ۸۰۰ نیروی انسانی در مدارس این ناحیه ساماندهی شدهاند.
همچنین اعلام شد مدارس برای آغاز سال تحصیلی آمادگی لازم را دارند و فرآیند ثبتنام و تأمین کتابهای درسی نیز در حال تکمیل است.
از آموزش تابستانی تا طرحهای جبرانی
یکی دیگر از محورهای مطرحشده، برنامههای ارتقای سطح آموزشی دانشآموزان در ایام تابستان بود.
بر اساس توضیحات ارائهشده، معلمان در قالب گروههای آموزشی و اجتماعات یادگیری، دورههای توانمندسازی را پشت سر گذاشتهاند و برای دانشآموزانی که نیاز به تلاش بیشتر آموزشی داشتهاند نیز برنامههای جبرانی اجرا شده است.
طرح «حامی» و برگزاری پایگاههای آموزشی تابستانی از جمله برنامههایی بود که برای حمایت از دانشآموزان و ارتقای سطح یادگیری آنان مورد اشاره قرار گرفت.
همچنین فعالیتهای جهادی برخی معلمان در قالب برنامههای آموزشی رایگان برای دانشآموزان از دیگر اقدامات انجامشده عنوان شد.
مهر امسال؛ مدرسه فقط کلاس و نیمکت نیست
در پایان این بخش تأکید شد که آمادگی برای آغاز سال تحصیلی تنها به نظافت کلاسها و نصب تابلوی «مهر مبارک» محدود نمیشود و موضوعاتی مانند ایمنی مدارس، تجهیزات آموزشی، سیستمهای گرمایشی و سرمایشی، سرویسهای بهداشتی، آبخوریها و دیگر زیرساختهای مورد نیاز دانشآموزان نیز باید در آستانه مهر مورد توجه قرار گیرد.
با نزدیک شدن به اول مهر، مدارس لرستان خود را برای حضور دوباره دانشآموزان آماده میکنند؛ دانشآموزانی که پس از تعطیلات تابستانی، قرار است دوباره حیاط مدرسه، کلاس درس، زنگ ورزش و فضای یادگیری را تجربه کنند.