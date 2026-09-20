مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از جریمه ۱۵ میلیارد و ۳۱۷ میلیون ریالی برای ایفا نکردن تعهد ارزی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تقی حسام مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: شعبه دوم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قائمشهر به پرونده ایفا نکردن ۳۶ هزار و ۷۹۶ یورو تعهد ارزی به ارزش ۲ میلیارد و ۵۵۲ میلیون ریال رسیدگی کرد.

او افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و ارائه نشدن اسناد قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر بازگرداندن عین ارز به بانک شاکی و تعلیق کارت بازرگانی به مدت ۶ ماه متخلف را به پرداخت ۵ میلیارد و ۱۰۵ میلیون ریال معادل ۲ برابر ارزش ریالی تخلف محکوم کرد.

حسام گفت: شرکت متخلف هم به پرداخت ۱۰ میلیاردو ۲۱۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده و در مجموع به پرداخت ۱۵ میلیاردو ۳۱۷ میلیون ریال محکوم شدند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران افزود:با شکایت بانک ملی پیرامون ایفا نکردن تعهد ارزی یک شرکت، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

منبع:تعزیرات حکومتی مازندران

برچسب ها: تعزیرات حکومتی ، تخلف ارزی
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