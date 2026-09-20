استاد دانشگاه دوحه می‌گوید حملات یمنی‌ها به پایتخت عربستان هشداری جدی است اما لزوماً به معنای تشدید فوری درگیری نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - محمد المصری، استاد مؤسسه مطالعات تحصیلات تکمیلی دوحه در گفت‌و‌گو با الجزیره حملات انصارالله یمن به ریاض، پایتخت عربستان سعودی را اقدامی «معنادار» توصیف کرد، اما گفت این حملات لزوماً به معنای آن نیست که درگیری در آستانه تشدید قرار دارد.

او گفت: «به نظرم این حمله یک شلیک هشدار به عربستان است تا بگویند ما توانایی تعطیل کردن کل صنعت نفت شما را داریم.»

المصری درباره احتمال ورود مستقیم آمریکا به جنگ علیه یمن نیز گفت چنین اقدامی بعید است، هرچند اگر درگیری برای مدت طولانی ادامه پیدا کند، نمی‌توان آن را کاملاً منتفی دانست.

او افزود: «برداشت من این است که آمریکا در حال حاضر نمی‌خواهد در یک جبهه جنگی دیگر گرفتار شود.»

این استاد دانشگاه همچنین احتمال مداخله نظامی مستقیم دیگر متحدان عربستان را نیز پایین دانست و گفت ریاض در شرایط دشواری قرار گرفته است.

به گفته او، عربستان با متحدان متعددی تماس گرفته و این کشور‌ها در زمینه‌هایی مانند پشتیبانی لجستیکی، اطلاعاتی و تسلیحاتی حمایت‌هایی ارائه می‌کنند، اما به نظر نمی‌رسد پاکستان، ترکیه، مصر، آمریکا یا دیگر کشور‌ها تمایلی به ورود مستقیم به عملیات نظامی داشته باشند.

المصری همچنین گفت انصارالله یمن از ابتدا به‌روشنی اعلام کرده‌ است که قصد ندارد مسیر باب‌المندب را برای کشتی‌های سایر کشور‌ها مسدود کند و تمرکز آنها بر عربستان است.

 او افزود به همین دلیل، از وقوع یک استقرار نظامی گسترده در منطقه تعجب خواهد کرد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: حمله به عربستان ، انصارالله یمن
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