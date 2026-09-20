رئیس سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس گفت: بر اساس آمار موجود، در جریان جنگ، ۱۵۷۰ فضای آموزشی مورد اصابت قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - آئین بهره‌برداری همزمان از مدارس آسیب دیده در جنگ تحمیلی سوم صبح امروز برگزار شد.

در این آئین حمیدرضا خان‌محمدی، رئیس سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس گفت: بر اساس آمار موجود، در جریان جنگ، ۱۵۷۰ فضای آموزشی مورد اصابت قرار گرفته که شامل دانشگاه‌های تربیت معلم و سایر مراکز آموزشی می‌شود. در مجموع ۱۲۸۸ مدرسه دچار آسیب شده‌اند که از این میان، ۱۶ مدرسه نیاز به مقاوم‌سازی جدی داشتند. خوشبختانه تاکنون ۶ مدرسه از این دست با عملیات مقاوم‌سازی، آماده بهره‌برداری دانش‌آموزان شده و از نخست مهرماه در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد که بسته‌های مقاوم‌سازی برای مدارس استان‌های مرکزی، خمین، آذربایجان شرقی و غربی، فارس، اصفهان (که بیشترین اصابت را داشته)، کردستان و کرمانشاه آماده شده و به محض تکمیل، دانش‌آموزان از آن‌ها استفاده خواهند کرد.

مشارکت خیرین و نقش جهادی وزارت آموزش و پرورش

سخنران این مراسم با تأکید بر تفاوت مدل بازسازی مدارس در این دوره، اظهار داشت: «نکته قابل توجه این است که بخش عمده‌ای از این اعتبارات از سوی دولت تأمین نشده، بلکه با همت و مشارکت خالصانه جامعه خیرین تأمین شده است. وزارت آموزش و پرورش تنها با اختصاص ۲۰ درصد از تعهدات خود، مسیر را برای عملیاتی شدن این پروژه‌ها هموار کرد.

وی با اشاره به نقش قرارگاه جهادی وزارت آموزش و پرورش، از تلاش‌های آقای دهقانی و دبیران قرارگاه‌های روستایی برای پیشبرد بحث‌های میدانی و عملیاتی قدردانی کرد و افزود: مشارکت انجمن‌های اولیا و مربیان نیز در این میان بسیار چشمگیر بوده است.

همدلی نهادهای مذهبی و بنیادهای حمایتی

مدیرعامل جامعه خیرین مدرسه‌ساز همچنین از حمایت‌های گسترده نهادهای مذهبی و بنیادهای توسعه‌ای یاد کرد و گفت: از دفتر آیت‌الله سیستانی و آستان مقدس امام رضا (ع) تا حضور پررنگ بنیاد برکت که با پرداخت ۱۰۰ میلیارد تومان در بخش ساخت‌وساز، همواره یار و یاور ما بوده‌اند، همگی در این مسیر مشارکت دارند. همچنین موسسه کوثر ترکیه نیز در یک اقدام الگوی، مسئولیت یک هنرستان را بر عهده گرفته است.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور بیان کرد: در مجموع، تنها دستگاه دولتی که در جلسه‌ای که ما گزارش اقدامات را ارائه کردیم، براورد اموزش و پرورش ۳/۷ دهم همت در کل فضاست که تعهد مشخصی برای مشارکت داشت و وزارت آموزش و پرورش بود که ۱/۲ همت تعهد کرد و این تعهد نیز ثبت و عملیاتی شد.

وی تصریح کرد: با حمایت‌های نهادهای مختلف از جمله بنیادهای مذهبی و خیرین محلی، پروژه‌های بازسازی در دشوارترین مناطق از جمله ایرانشهر با سرعت در حال پیشروی است تا فضایی علمی و ایمن برای آینده پادشاهان کشور فراهم شود.