حجم آب موجود مخازن سد‌ها بنابر بر آمار در حال حاضر ۲۴.۶۴ میلیارد متر مکعب است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بنابر آمار از آخرین وضعیت سد‌های کشور، میزان ورودی آب مخازن کل کشور از ابتدای سال آبی تا ۲۸ شهریور معادل ۴۷.۱۷ میلیارد متر مکعب است که در مقایسه با سال گذشته که عدد آن ۲۸.۷۰ میلیارد مترمکعب بوده است با افزایش ۶۴ درصدی همراه شده است.

میزان کل خروجی سد‌های کشور هم از ابتدای سال آبی تا ۲۸ شهریور ۴۱.۲۱ میلیارد متر مکعب ثبت شده است که نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است همچنین متوسط ۱۰ ساله هم ۴۰.۰۸ میلیارد مترمکعب بوده است.

حجم آب موجود مخازن سد‌ها بنابر بر آمار در حال حاضر ۲۴.۶۴ میلیارد متر مکعب است سال گذشته در زمان مشابه حجم آب موجود مخازن ۱۸.۸۴ میلیارد مترمکعب بوده است که نشان از افزایش ۳۱ درصدی میدهد همچنین حجم پرشدگی سد‌های کشور ۴۷ درصد اعلام شده است.

برچسب ها: وضعیت سدها ، وزارت نیرو
خبرهای مرتبط
انتخاب اینورتر؛ قلب الکترونیکی و هوشمند نیروگاه‌های تجدیدپذیر
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از ۶ هزار مگاوات عبور کرد
کیفیت برق امسال بهتر بود؛ میزان تقاضای مصرف در اوج بار ۳ درصد کاهش یافت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سهامداران هیجانی تصمیم نگیرند؛ ارزندگی سهام و بنیاد شرکت‌ها معیار مناسبی برای ارزیابی
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از ۶ هزار مگاوات عبور کرد
ضرورت کنترل‌پذیری مشترکان بزرگ برای کاهش محدودیت‌های خانگی
رکود بازار خودرو در شهریور تشدید شد/شاخص شامخ در بازار خودرو به زیر ۵۰ واحد رسید
پرداخت بیش از ۴۳ هزار میلیارد ریال خسارت خودرو‌های آسیب‌دیده در دو جنگ
کیفیت برق امسال بهتر بود؛ میزان تقاضای مصرف در اوج بار ۳ درصد کاهش یافت
لکوموتیو ایرانی پشت چراغ قرمز تأمین مالی/ ظرفیت تولید هست، سفارش نیست
معماری برد برد برای سرمایه‌گذاران و صنایع کشور
پیگیری ممنوعیت قطع انرژی در بخش تولید
تسریع در واگذاری اموال مازاد دولت در دستور کار قرار گیرد
آخرین اخبار
سیگنال‌های هماهنگ جو و اقیانوس برای رخداد ال‌نینوی استثنایی/ احتمال وقوع ناهنجاری‌های اقلیمی بالاست
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۹ شهریور ۱۴۰۵
توسعه همکاری انرژی با افغانستان، عراق، ترکمنستان و تاجیکستان
مبنای تسعیر ارز بانک‌ها برای نیمه اول سال، نرخ حواله مرکز مبادله در تاریخ ۳۱ شهریور اعلام شد
پرداخت بیش از ۴۳ هزار میلیارد ریال خسارت خودرو‌های آسیب‌دیده در دو جنگ
صادرات تجهیزات صنعت برق به ۲۹۵ میلیون دلار کاهش یافت
سقف قیمتی واردات غلات، روغن، کنجاله سویا، گوشت گوسفندی و شکر خام اعلام شد+ نامه
ضرورت کنترل‌پذیری مشترکان بزرگ برای کاهش محدودیت‌های خانگی
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از ۶ هزار مگاوات عبور کرد
رکود بازار خودرو در شهریور تشدید شد/شاخص شامخ در بازار خودرو به زیر ۵۰ واحد رسید
پیگیری ممنوعیت قطع انرژی در بخش تولید
کیفیت برق امسال بهتر بود؛ میزان تقاضای مصرف در اوج بار ۳ درصد کاهش یافت
تسریع در واگذاری اموال مازاد دولت در دستور کار قرار گیرد
لکوموتیو ایرانی پشت چراغ قرمز تأمین مالی/ ظرفیت تولید هست، سفارش نیست
سهامداران هیجانی تصمیم نگیرند؛ ارزندگی سهام و بنیاد شرکت‌ها معیار مناسبی برای ارزیابی
معماری برد برد برای سرمایه‌گذاران و صنایع کشور
جوی آرام تا ۵ روز آینده در بسیاری از نقاط کشور
ترافیک سنگین در محورهای شمالی کشور/ چالوس و هراز همچنان پرتردد هستند
ابلاغ ساعات کاری جدید دستگاه‌های اجرایی از اول مهر؛ فعالیت از ۸ تا ۱۳ تا پایان سال
بیش از ۱۳۱ همت تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شده است
مسئله‌های راهبردی اقتصاد راه‌حل دارند: سازمان پلتفرمی؛ معماری جدید حل مسئله
۹۸ زندانی جرایم غیرعمد به مناسبت ۹۸ سالگی بانک ملی ایران آزاد شدند
واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج کشور تا پایان ۱۴۰۵ امکان‌پذیر شد
فشار فروش در بورس شدت گرفت؛ آیا بازار وارد فاز اصلاحی شده است؟
سهم بارش برف در کشور کاهشی می‌شود
طرح «آشیان» در مسیر تأمین مسکن برای ۱۰ هزار زوج جوان/ واگذاری نزدیک به ۶ هزار واحد مسکونی
آغاز پرداخت تسهیلات بازسازی بدون مراحل بروکراسی کلید خورد
توسعه تجاری با کشور‌های منطقه اوراسیا راهکار کم اثر شدن تحریم های اروپایی
تیر خلاص بانک مرکزی به مافیای خودرو‌های لوکس؛ ساتا صادر نمی‌شود
اتخاذ سیاست فروش قارچ به معنای حذف کامل نوسانات بازار نیست