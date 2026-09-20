\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0634\u06a9\u0644\u0627\u062a \u0645\u0641\u0635\u0644\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646\u062f \u0632\u0645\u06cc\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0698\u0646\u062a\u06cc\u06a9\u06cc \u0648 \u0645\u062d\u06cc\u0637\u06cc \u062f\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0628\u0627\u0634\u062f \u0648 \u0628\u0631\u062e\u06cc \u0627\u0641\u0631\u0627\u062f \u062f\u0686\u0627\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0634\u06a9\u0644\u0627\u062a \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u0646\u062f.\n