باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در مراسم آیین بهرهبرداری همزمان از مدارس آسیبدیده در جنگ تحمیلی سوم (رمضان) و تجلیل از مدافعان دانایی گفت: مردم ایران شهید دادند، مجروح شدند، جانباز شدند، امکانات و خانههای خود را دادند و با همه این وجود پای این کشور، نظام و انقلاب نهتنها ایستادهاند، بلکه همچنان برای سازندگی ایران تلاش میکنند. این یک روایت جاودانه و ماندگار است که امروز گوشهای از آن را در حوزه مدرسهسازی میبینید.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در بخشهای دیگر کشور نیز اتفاقات بزرگی در حال رقم خوردن است که هر کدام واقعاً اشک شوق را بر گونههای انسان جاری میکند. کسانی هستند که عزیزان خود را از دست دادهاند اما همچنان به این سرزمین افتخار میکنند و سربلند هستند.
کاظمی بیان کرد: مادر شهید، دانشآموز و همه کسانی که هرچه دارند پای این انقلاب و کشور گذاشتهاند، امروز یک پیام روشن دارند و آن این است که اجازه نمیدهند دشمنان وحشی، متجاوز و بیرحم، آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی، ذرهای هوس نگاه کردن به خاک ایران عزیز ما را داشته باشند.
وی افزود: امروز این جلوه ایستادگی را به زیبایی در بخش مدرسهسازی دیدید. در کوتاهترین زمان ممکن، ۲ هزار و ۸ فضای آموزشی برگردانده شد و هزاران مدرسه نیز ساخته شد و در بخشهای مختلف اقدامات گستردهای برای بازسازی و نوسازی مدارس صورت گرفت.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به مشارکت مردم در پویشهای مدرسهسازی گفت: در پویش فرشتههای میناب، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مشارکت کردند و رقمی قابل توجه جمعآوری شد. شاید عدد نهایی حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیارد تومان باشد، اما ارزش این مشارکت تنها به رقم مالی آن محدود نمیشود.
کاظمی ادامه داد: آقای خانمحمدی در همین مراسم اشاره کردند که حتی یک نفر هزار تومان کمک کرده و ۱۲۶ نفر نیز هر کدام هزار تومان در این پویش مشارکت کردهاند. این مشارکتها نشان میدهد که مردم با هر میزان توان و بضاعت، در کنار دانشآموزان و نظام تعلیم و تربیت ایستادهاند.
وی با قدردانی از خیرین مدرسهساز گفت: از مشارکت وسیع خیرین نیز صمیمانه تشکر میکنم. واقعاً لازم است از آقای شاهحسینی و مجموعه خیرین کشور تشکر ویژه داشته باشم که در این شرایط نیز در کنار آموزش و پرورش و دانشآموزان ایستادند.
وزیر آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به اقدامات آستان قدس رضوی گفت: اجازه بدهید از چند مجموعه نیز تشکر ویژه داشته باشم؛ حیف است این اقدامات را نگویم. در همان ایام جنگ خدمت حضرت آیتالله مروی رسیدم و زمانی که اتفاقات رخ داده و داستان میناب را برای ایشان بازگو کردم، همانجا دستور دادند که ما هشت مدرسه را میسازیم.
کاظمی افزود: آستان قدس رضوی پروژههای فراوانی در سطح کشور ساخته و کمکهای زیادی در حوزههای آموزشی و فرهنگی داشته است. حضور بهموقع و ارزشمند این مجموعه در کنار مردم، دولت و ملت برای ما بسیار ارزشمند بود.
مدرسهسازی؛ تبدیل کربلای میناب به یک قرارداد فرهنگی بزرگ
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به مشارکت سایر مجموعهها در بازسازی مدارس گفت: از همه کسانی که در این مسیر همراهی کردند تشکر میکنم. مهمتر از همه اینکه ساخت آنچه از آن به عنوان کربلای میناب یاد میکنیم، تبدیل به یک قرارداد فرهنگی بزرگ شد.