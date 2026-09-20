باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی اکوان در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: تجمع مردمی با پیش‌بینی حضور ۱۰۰ هزار نفر در شهرها و روستاهای استان، تجلیل از ۵۰۰ پیشکسوت دفاع مقدس و اعزام راویان به مدارس از جمله برنامه‌های امسال است.

وی اظهار کرد: برنامه‌های هفته دفاع مقدس از ۳۱ شهریور آغاز می‌شود و امسال با تغییر رویکرد اجرایی، مشارکت مردم در محلات، مساجد و پایگاه‌های بسیج محور برگزاری این مناسبت قرار گرفته است.

وی افزود: ۱۲۶ برنامه محوری برای این هفته پیش‌بینی شده که اجرای آن‌ها با مشارکت مجموعه‌های مردمی، پایگاه‌های بسیج، سپاه و فراجا در شهرها و روستاهای استان دنبال می‌شود و دستگاه‌های مسئول وظیفه سیاست‌گذاری و هماهنگی را برعهده دارند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت سیستان و بلوچستان گفت: آیین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس، یکی از برنامه‌های محوری ۳۱ شهریور است که امسال با حضور حدود ۵۰۰ نفر در زاهدان برگزار می‌شود در واقع این مراسم برخلاف سال‌های گذشته به‌صورت مستقل در استان برگزار می‌شود و برنامه‌هایی همچون تجلیل از پیشکسوتان، خاطره‌گویی و بخش‌های فرهنگی برای آن در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه حدود پنج هزار پیشکسوت دفاع مقدس در سیستان و بلوچستان حضور دارند، افزود: بخشی از این رزمندگان در قالب راوی به مدارس، مساجد و مجامع عمومی اعزام می‌شوند تا خاطرات و تجربه‌های دوران جنگ را برای نسل جوان بازگو کنند.

سرهنگ اکوان از برگزاری برنامه «اقتدار» با مشارکت گروه‌های مردمی خبر داد و گفت: برای این برنامه، حضور حدود ۱۰۰ هزار نفر در شهرها و روستاهای سیستان و بلوچستان پیش‌بینی شده است همچنین رژه موتوری در شهرهای استان، کوهپیمایی پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس، غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا با حضور مسئولان و خانواده‌های شهدا و دیدار با خانواده‌های شهدا از دیگر برنامه‌های این هفته است.

وی از برگزاری همایش استانی زنان حماسه‌ساز و اجرای میز خدمت با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران خبر داد و تصریح کرد: در این هفته هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی، زنگ ایستادگی در مدارس استان به صدا درمی‌آید و راویان دفاع مقدس با حضور در مدارس، خاطرات و رویدادهای دوران جنگ را برای دانش‌آموزان بیان می‌کنند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت سیستان و بلوچستان از برنامه‌ریزی با همکاری صداوسیمای استان برای تولید برنامه‌ای ویژه با حضور پیشکسوتان خبر داد و گفت: در این برنامه از زبان‌های فارسی، سیستانی و بلوچی استفاده می‌شود و برای ایجاد جذابیت بیشتر، جوایزی نیز در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به ضرورت توجه به نقش اقوام و مذاهب مختلف در دفاع مقدس افزود: رزمندگان و شهدای این دوران از اقشار و مذاهب مختلف بودند و نباید نقش هیچ گروهی به‌گونه‌ای مطرح شود که مشارکت دیگران نادیده گرفته شود.

سرهنگ اکوان بیان کرد: تاکنون ۱۸۶ شهید گمنام در ۸۹ نقطه استان به خاک سپرده شده‌اند و پیگیری امور مربوط به یادمان‌های این شهدا از مسئولیت‌های این اداره‌کل است. در مواردی که دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌ها متقاضی میزبانی از پیکر شهید گمنام هستند، ساخت یادمان و فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز برعهده همان مجموعه است و پس از آماده‌سازی، درخواست اختصاص شهید پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی این اداره‌کل بیان کرد: سال گذشته ۶۳ عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس در دستور کار قرار داشت که خاطرات رزمندگان و رویدادهای جنگ از موضوعات مورد توجه در این آثار است همچنین حدود ۹ هزار نفر از موزه دفاع مقدس زاهدان بازدید کردند و بازدیدهای دانش‌آموزی همراه با روایتگری از جمله برنامه‌های این مجموعه برای آشنایی نسل جوان با تاریخ دفاع مقدس بوده است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت سیستان و بلوچستان یادآور شد: آموزش، پژوهش، جمع‌آوری اسناد، ادبیات، امور هنری و سینمایی و رسیدگی به امور پیشکسوتان از دیگر حوزه‌های فعالیت اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان است.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای گرامیداشت شهدای جنگ‌های اخیر گفت: در برنامه‌های هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره رهبر شهید، فرماندهان شهید و دیگر شهدای این جنگ‌ها نیز گرامی داشته می‌شود.

منبع حفظ آثار نشر ارزش های دفاع مقدس استان