دانشمندان «موسسه هوانوردی مسکو» و «دانشگاه تحقیقات ملی سامارا» با موفقیت یک پیشران پلاسمایی کوچک ویژه نانوماهواره‌ها را طراحی و تولید کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - به گفته کارشناسان موسسه هوانوردی مسکو،   پیشران پلاسمایی کوچک ویژه نانوماهواره‌ها برای عملکرد طولانی‌مدت در فضا طراحی شده است. این قابلیت، پتانسیل نانوماهواره‌ها را افزایش داده و عمر عملیاتی آنها را طولانی‌تر می‌کند؛ امری که امکان استفاده از آنها را برای پایش اجرام آسمانی، شراره‌های خورشیدی و سیاه‌چاله‌ها، و همچنین جست‌و‌جو برای یافتن نشانه‌های حیات در سیارات فراخورشیدی فراهم می‌سازد. علاوه بر این، می‌توان از آنها برای سنجش از دورِ باکیفیتِ زمین جهت پایش طوفان‌ها، آتش‌سوزی‌های جنگلی، فعالیت‌های آتشفشانی، حرکت توده‌های یخ و جریان ترافیک استفاده کرد.

«سویاتوسلاو گوردیف»، مهندس روس، خاطرنشان کرد که این پیشران جدید برای ماهواره‌هایی با وزن حداکثر ۱۰ کیلوگرم طراحی شده است. طراحی آن مبتنی بر یک شیر الکترومغناطیسی پرسرعت است که دارای غشایی نازک و متحرک از جنس مواد مغناطیسی می‌باشد. با اعمال یک پالس جریان کوتاه، آهنربای الکتریکی میدانی ایجاد می‌کند که غشا را به عقب می‌راند؛ این عمل باعث آزاد شدن بخشی از گاز به درون کانال پیشران و تولید نیروی رانش لازم برای مانور ماهواره در فضا می‌شود.

در همین حال، «ولادیمیر آفاناسیف»، اخترفیزیکدان روس، اشاره کرد که این نوع پیشران، تشکیل منظومه‌های بزرگ نانوماهواره‌ای را تسهیل خواهد کرد. از این منظومه‌ها می‌توان برای مطالعه سیارات فراخورشیدی، آشکارسازی امواج گرانشی، بررسی سیاه‌چاله‌های کلان‌جرم، رصد خورشید و بهبود سیستم‌های پیش‌بینی وضع هوا استفاده کرد.

منبع: Lenta.ru

برچسب ها: ایران روسیه و روسیه ، پلاسما ، فضا
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