باشگاه خبرنگاران جوان - علی پناه قویدل مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین در نشست خبری تشریح برنامه‌های هفته دفاع مقدس گفت: با توجه به برگزاری کمیسیون پزشکی در مهرماه سال گذشته، مجروحان احتمالی حوادث دی‌ماه و همچنین جنگ ۴۵ روزه که تاکنون برای تشکیل پرونده جانبازی اقدام نکرده‌اند، باید در این مهلت باقی مانده مدارک و مستندات خود را به بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ارایه کنند.

وی افزود: این آخرین فرصت برای تشکیل پرونده جانبازی است و پس از پایان این مهلت، درخواست جدیدی در این زمینه پذیرفته نخواهد شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین همچنین با اشاره به روند اداری ویژه بررسی پرونده «شهدای مردمی» دی‌ماه گفت: از استانداری درخواست کرده‌ایم اطلاعات مربوط به این عزیزان را با قید فوریت در اختیار بنیاد قرار دهد تا اقدامات قانونی و اداری لازم برای رسیدگی به پرونده‌ها انجام شود.

قویدل با بیان اینکه پرونده شهدای مردمی تکمیل شده و در حال حاضر عمده موضوع باقیمانده مربوط به جانبازان است، از استاندار و فرمانداران خواست با صدور دستور‌های لازم، روند بررسی و تکمیل این پرونده‌ها را تسریع کنند.

وی با تاکید بر ضرورت تکریم عملی ایثارگران گفت: از تمامی دستگاه‌های اجرایی استان درخواست کرده‌ایم اجرای «طرح سپاس» را به صورت ویژه در دستور کار قرار دهند و در هفته دفاع مقدس، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران را به عنوان یک وظیفه مهم و ارزشمند دنبال کنند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین ادامه داد: مجموعه برنامه‌های هفته دفاع مقدس با همکاری نیرو‌های مسلح و دستگاه‌های اجرایی استان تدوین شده و تلاش شده است این برنامه‌ها، یادآور روز‌های ایستادگی و حماسه‌آفرینی ملت ایران در دوران دفاع مقدس باشد.

قویدل با اشاره به جزییات برنامه‌های هفته دفاع مقدس افزود: برگزاری یادواره ۷۵ شهید مهرماه و آیین «مهمانی لاله‌ها» با مشارکت اقشار مختلف مردم در سراسر استان از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده برای این ایام است.

وی نواختن زنگ مدارس شاهد، رونمایی از کتاب‌های حوزه ایثار و شهادت، برپایی نمایشگاه آثار آزادگان شامل لباس و ملزومات دوران اسارت و برگزاری مسابقات بومی و ورزشی را از دیگر برنامه‌های این هفته عنوان کرد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران قزوین همچنین از هماهنگی برای حضور جانبازان ۷۰ درصد در مراسم روز ارتش خبر داد و گفت: یکی از اقدامات فرهنگی شاخص استان که برای نخستین بار اجرا می‌شود، نصب سه هزار تصویر از شهدای والامقام استان بر روی کاشی است.

قویدل افزود: این طرح فرهنگی با همت مدیریت یکی از شرکت‌های کاشی استان و با صرف بیش از پنج میلیارد ریال اعتبار اهدایی اجرا شده و عملیات نصب تصاویر در مزار شهدای قزوین در حال پایان است و در آینده در دیگر نقاط استان نیز گسترش خواهد یافت.

منبع: بنیاد شهید قزوین