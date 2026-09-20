باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان نشست امروز (یکشنبه، ۲۹ شهریور) صحن علنی که به‌صورت مجازی برگزار شد، در ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور، با مواد ۹ و ۱۰ موافقت کرده و ماده ۱۱ مرعا ماند و مواد ۱۲ تا ۱۶ طرح برای اصلاح به کمیسیون های امنیت ملی و حقوقی و قضایی ارجاع شد.

بر اساس ماده ۹ این طرح: سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است براساس محتوای تهیه‌شده توسط وزارت اطلاعات(از طریق حراست کل کشور) دوره‌های آموزش ضمن خدمت را درخصوص ضوابط اجرای این قانون تدوین و اجرا کند.

تبصره: وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به تبیین موضوع نفوذ دشمنان، آگاهی‌بخشی در این زمینه و آموزش سواد رسانه‌ای در محتوای کتب و دروس با اخذ نظر مراجع ذی‌ربط(وزارت اطلاعات و شورای عالی انقلاب فرهنگی) هستند.

نمایندگان همچنین در ادامه ماده ۱۰ لایحه مذکور را با اصلاحاتی با به تصویب رساندند که طبق آن وزارت کشور مکلف است سامانه برخط ثبت، مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی را با رعایت ملاحظات امنیتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ظرف ۳ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، راه‌اندازی نموده و دسترسی کامل و برخط موردنیاز دستگاه‌های امنیتی مسئول در این قانون را فراهم کند.

همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مکلف است هماهنگی‌ها و پشتیبانی فنی لازم را برای راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه انجام دهد.منابع مورد نیاز برای اجرای این حکم در قانون بودجه سالانه پیش بینی می‌شود.

در ادامه بررسی ماده ۱۱ طرح مذکور در دستورکار مجلس قرار گرفت که با توجه به توضیحات رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و ارتباطات آن با برخی مواد ارجاع شده به کمیسیون، با تصمیم رئیس جلسه براساس ماده ۱۰۳ آئین‌نامه داخلی مجلس، ماده مذکور مراعا نگه داشته شد.