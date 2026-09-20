باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - حماس در بیانیه‌ای که در کانال تلگرامی این گروه منتشر شد، اعلام کرد ورود نخست‌وزیر اسرائیل «به تونل‌ها و محل‌های حفاری در زیر مسجد مبارک الاقصی و دیوار بُراق، همراه با اظهارات تحریک‌آمیز، تعرضی آشکار به هویت و جایگاه این مکان به شمار می‌رود.»

حماس تأکید کرد: «مسجدالاقصی ــ با تمامی بخش‌های آن، از جمله صحن‌ها، شبستان‌های نماز، دیوارها و دروازه‌هایش ــ همچنان یک مسجد کاملاً اسلامی باقی خواهد ماند.»

این گروه افزود: «این یک واقعیت تثبیت‌شده است؛ حفاری‌ها، یورش‌ها، آیین‌ها و تلاش‌های اشغالگران برای تحمیل روایت کتاب مقدس خود، هرگز در تغییر هویت این مکان یا محو نشانه‌های آن موفق نخواهد شد.»

استانداری قدس فلسطین نیز اعلام کرد بنیامین نتانیاهو، چند وزیر و هزاران اسرائیلی روز یکشنبه در میان تدابیر شدید امنیتی وارد محوطه دیوار غربی در قدس شرقی اشغالی شدند.

منبع: الجزیره