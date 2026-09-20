رئیس پلیس راهور مازندران در آستانه بازگشایی مدارس به والدین دانش آموزان توصیه‌هایی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - سرهنگ نصراله بیگلری رئیس پلیس راهور استان مازندران گفت: برخی از والدین جهت جابجایی فرزندان خود به مدارس از خودرو‌های شخصی استفاده می‌کنند که تجمع این خودرو‌ها در ساعات آغازین و پایانی مدارس گلوگاه‌های ترافیکی ایجاد نموده و گاهی موجب انسداد معابر و وضعیت ترافیکی را بامشکلاتی مواجه می‌کند.

او افزود: ازدحام و ترافیک سنگین ایجاده شده درمحدوده مدارس برای دانش آموزان اضطراب ایجاد نموده و به والدین توصیه می‌کنیم که خودروی خود را در محلی مناسب متوقف و بدون اینکه برای تردد سایر رانندگان مشکلی ایجاد کنند فرزندان خود را به سمت مدرسه هدایت کنند.

سرهنگ نصراله بیگلری در پایان گفت: والدین باید نحوه صحیح عبور از عرض خیابان را به فرزندان خود بصورت عملی آموزش دهند و دانش آموزان در صورتیکه مسیر مدرسه را بصورت پیاده طی می‌کنند حتما به آنان تأکید گردد از محل‌های ایمن مانند پیاده رو استفاده نموده و از شوخی کردن و هول دادن و یا پریدن، دویدن و برگشت ناگهانی در سطح سواره رو خودداری و برای تردد از عرض خیابان با رعایت پنجه‌ی سلامت از گذرگاه‌های عابر پیاده استفاده کنند.

برچسب ها: بازگشایی مدارس ، پلیس راهور
خبرهای مرتبط
توصیه‌های رئیس پلیس راه مازندران همزمان با بازگشایی مدارس
برگزاری مانور بازگشایی مدارس در مازندران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ادامه جستجوها برای یافتن فرد مفقود شده
تداوم ناپایداری جوی در مازندران؛ احتمال رگبار باران و وزش باد وجود دارد
رونمایی از نخستین طرح مزارع الگوی برنج در سطح کشور در استان مازندران
تک‌فرزند‌ها قربانیِ انتظار‌های بزرگ والدین
پرونده ارزی در تعزیرات حکومتی قائمشهر رسیدگی شد
توصیه رئیس راهور مازندران به والدین دانش آموزان
آخرین اخبار
توصیه رئیس راهور مازندران به والدین دانش آموزان
تک‌فرزند‌ها قربانیِ انتظار‌های بزرگ والدین
پرونده ارزی در تعزیرات حکومتی قائمشهر رسیدگی شد
رونمایی از نخستین طرح مزارع الگوی برنج در سطح کشور در استان مازندران
تداوم ناپایداری جوی در مازندران؛ احتمال رگبار باران و وزش باد وجود دارد
ادامه جستجوها برای یافتن فرد مفقود شده
تأمین ذخیره استراتژیک گندم برای ۶ ماه آینده در مازندران
توزیع ۱۰۰ هزار بسته تحصیلی بین دانش‌آموزان کم‌برخوردار کشور
ایست قلبی و فوت ورزشکار باسابقه مازندرانی در زمین فوتبال
برداشت بیش از ۹۰ هزار تن شلتوک از شالیزار‌های بابلسر