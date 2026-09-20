باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ نصراله بیگلری رئیس پلیس راهور استان مازندران گفت: برخی از والدین جهت جابجایی فرزندان خود به مدارس از خودرو‌های شخصی استفاده می‌کنند که تجمع این خودرو‌ها در ساعات آغازین و پایانی مدارس گلوگاه‌های ترافیکی ایجاد نموده و گاهی موجب انسداد معابر و وضعیت ترافیکی را بامشکلاتی مواجه می‌کند.

او افزود: ازدحام و ترافیک سنگین ایجاده شده درمحدوده مدارس برای دانش آموزان اضطراب ایجاد نموده و به والدین توصیه می‌کنیم که خودروی خود را در محلی مناسب متوقف و بدون اینکه برای تردد سایر رانندگان مشکلی ایجاد کنند فرزندان خود را به سمت مدرسه هدایت کنند.

سرهنگ نصراله بیگلری در پایان گفت: والدین باید نحوه صحیح عبور از عرض خیابان را به فرزندان خود بصورت عملی آموزش دهند و دانش آموزان در صورتیکه مسیر مدرسه را بصورت پیاده طی می‌کنند حتما به آنان تأکید گردد از محل‌های ایمن مانند پیاده رو استفاده نموده و از شوخی کردن و هول دادن و یا پریدن، دویدن و برگشت ناگهانی در سطح سواره رو خودداری و برای تردد از عرض خیابان با رعایت پنجه‌ی سلامت از گذرگاه‌های عابر پیاده استفاده کنند.