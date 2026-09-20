باشگاه خبرنگاران جوان - مجری طرح رمز ارز شرکت توزیع نیروی برق استان فارس گفت: در راستای مقابله با استفاده غیرمجاز از شبکه توزیع نیروی برق و جلوگیری از مصرف بی‌رویه انرژی، بازرسان مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان داراب با همکاری نیرو‌های انتظامی نسبت به شناسایی و برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز اقدام کردند.

محسن بنده خدا افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۱۳۷ دستگاه ماینر غیرمجاز از ۱۱ مرکز در این شهرستان کشف و جمع‌آوری شد و دستگاه‌های مکشوفه برای طی مراحل قانونی در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار گرفت.

او با بیان اینکه مراکز غیرمجاز رمز ارز، به عنوان تهدیدی فزاینده برای پایداری صنعت برق به شمار می‌روند؛ تاکید کرد: هرگونه نصب ماینر غیرمجاز و استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز جرم محسوب می‌شود و مرتکبین بر اساس قانون با مجازات مواجه خواهند شد.

این مقام مسئول در بخش دیگر از سخنان خود به سوءاستفاده استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمز‌ارز در املاک اجاره‌ای نیز اشاره کرد و گفت: املاک اجاره‌ای بیشترین هدف سوءاستفاده استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمزارز هستند و در صورت کشف دستگاه‌های استخراج رمز ارز غیرمجاز در این املاک، مالک ملک مطابق قوانین جاری مسئول شناخته شده و مشمول مجازات قانونی خواهد شد.

بنده خدا تاکید کرد: ضروری است مالکان هنگام اجاره یا واگذاری ملک، حتماً از نوع فعالیت مستأجر و استفاده صحیح از ملک اطمینان حاصل کنند.

مجری طرح رمز ارز شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در خاتمه با بیان اینکه گزارش‌های مردمی، نقشی مؤثر در حفظ حق‌الناس، صیانت از منافع عمومی و پایداری شبکه برق استان دارند؛ تصریح کرد: از شهروندان خواسته می‌شود در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز و استفاده غیرقانونی از شبکه برق را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱گزارش کنند.