باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل میرغضنفری با حضور در بخش سنگر، از روند اجرای پروژه بهسازی، زیرسازی و روکش آسفالت راه روستایی دلچه به سراه ملکی بازدید کرد.

این پروژه به طول پنج کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی در حال اجراست و یکی از طرح‌های مهم زیرساختی حوزه راه روستایی بخش سنگر محسوب می‌شود.

فرماندار شهرستان رشت در جریان این بازدید با اشاره به اهمیت این مسیر، اظهار کرد: راه روستایی دلچه به سراه ملکی یکی از مسیرهای فرعی بااهمیت منطقه است که ارتباط محور رشت به سنگر را با محور سنگر به کوچصفهان برقرار می‌کند و نقش مؤثری در تسهیل تردد مردم منطقه دارد.

وی افزود: این مسیر از محدوده پنج روستای ورزگاه، دلچه، امشه، توسروندان و پلکو عبور می‌کند و اجرای این پروژه موجب ارتقای کیفیت مسیر ارتباطی و کاهش دغدغه‌های مردم این روستاها خواهد شد.

میرغضنفری با اشاره به کیفیت اجرای عملیات عمرانی این پروژه، تصریح کرد: روند اجرای پروژه با کیفیت مناسبی در حال انجام است و تلاش می‌شود با تکمیل مراحل باقی‌مانده، در کوتاه‌ترین زمان ممکن در اختیار مردم قرار گیرد.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های روستایی، گفت: توجه به مناطق روستایی و اجرای پروژه‌های عمرانی در این مناطق، در راستای تحقق عدالت در توزیع منابع و افزایش رضایتمندی مردم دنبال می‌شود.

فرماندار رشت ادامه داد: یکی از رویکردهای مهم دولت وفاق ملی، تقویت زیرساخت‌ها در مناطق مختلف است و در شهرستان رشت نیز پروژه‌های متعددی در حوزه راه، آسفالت و عمران روستایی در بخش‌های مختلف در حال اجرا یا پیگیری است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه شهری، اظهار کرد: در کنار پروژه‌های عمرانی مناطق روستایی، شهرداری‌های شهرستان نیز در حوزه آسفالت معابر و بهسازی مسیرهای شهری اقدامات خوبی را در دست اجرا دارند که خوشبختانه این اقدامات موجب افزایش رضایتمندی مردم در این حوزه شده است.

میرغضنفری خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت اعتبارات کمیته برنامه‌ریزی شهرستان، اعتبارات استانی و منابع ملی، پروژه‌های دارای اهمیت و همچنین طرح‌هایی که با تزریق اعتبار می‌توانند سریع‌تر به بهره‌برداری برسند، در اولویت قرار گیرند.

وی با اشاره به اهمیت حضورهای میدانی مدیران، اظهار کرد: حضور در مناطق مختلف شهرستان باعث می‌شود نیازها و درخواست‌های واقعی مردم، به‌ویژه روستاییان، بهتر شنیده و دیده شود و برنامه‌ریزی‌ها بر اساس مسائل و اولویت‌های واقعی انجام گیرد.

فرماندار شهرستان رشت، افزود: هدف ما این است که با اجرای پروژه‌های زیرساختی، زمینه ارتقای کیفیت زندگی مردم در مناطق روستایی و افزایش رضایتمندی عمومی فراهم شود.

گفتنی است پروژه بهسازی، زیرسازی و روکش آسفالت راه روستایی دلچه به سراه ملکی به طول پنج کیلومتر، یکی از پروژه‌های مهم بخش سنگر است که با بهره‌برداری از آن، مسیر ارتباطی روستاهای واقع در این محور بهبود خواهد یافت.

منبع: روابط عمومی