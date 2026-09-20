در حرم مطهر حضرت احمدبن موسی(ع)، مربیان قرآنی فارس عهد بستند که حافظان قرآنی تربیت کنند که علاوه بر محفوظات، مظهر آرامش، اخلاق و سبک زندگی قرآنی باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مربیان حفظ قرآن کریم در استان فارس، با هدف ارتقای کیفی آموزش‌ها و انتقال مفاهیم قرآنی به لایه‌های عمیق زندگی، در حرم مطهر حضرت احمدبن موسی (ع) گرد هم آمدند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در این دوره توانمندسازی، ضمن خیرمقدم به مربیان و فعالان قرآنی در جوار بارگاه منور شاهچراغ (ع)، این مکان را بستری الهام‌بخش برای آغاز حرکتی نو در تربیت قرآنی دانست و گفت: انتخاب این فضای معنوی برای دوره توانمندسازی، نمادین و تامل‌برانگیز است، چرا که این حرم خود مدرسه‌ای برای تربیت انسان محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد باقر ولدان با اشاره به ضرورت بازنگری در اهداف آموزشی حوزه حفظ قرآن، تصریح کرد: مربی حفظ تنها معلم محفوظات نیست و نباید نگاه ما به این مقوله صرفا پر کردن ذهن کودک و نوجوان با آیات الهی باشد، بلکه حفظ قرآن باید مسیری برای رسیدن به فهم، انس، عمل و در نهایت شکل‌گیری شخصیت قرآنی در متربیان باشد.

او در ادامه با تاکید بر اینکه مربی موفق کسی است که رابطه انسان با کلام وحی را عمیق و ماندگار کند، افزود: مسئله اصلی ما در جامعه امروز، استمرار و پایداری این پیوند است؛ چرا که ممکن است فردی چند جزء از قرآن را حفظ باشد، اما این معارف در اخلاق، کنترل خشم، رفتار اجتماعی و تصمیم‌گیری‌های او نمود نداشته باشد.

ولدان با بیان اینکه هدف نهایی باید «قرآن‌زیستی» باشد، خاطرنشان کرد: حفظ قرآن باید از حافظه آغاز شده و در شخصیت انسان تداوم یابد تا آیات الهی به جایگاه واقعی خود یعنی متن زندگی منتقل شوند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس مربیان را نخستین ابزار آموزشی دانست و گفت: کودک و نوجوان بیش از آنکه از گفتار بیاموزد، تحت تاثیر رفتار مربی است؛ بنابراین مربی باید ضمن بهره‌مندی از دانش قرآنی و مهارت‌های تدریس، خودش الگویی از اخلاق قرآنی باشد تا شاگرد نیز با عشق و صبر، با قرآن مانوس شود.

او با تبیین معنای توانمندسازی در این دوره، عنوان کرد: مربی توانمند کسی است که بتواند با شناخت دقیق ویژگی‌های مخاطب، روش‌های متنوع آموزشی را به کار گیرد، ارتباط مؤثری با خانواده‌ها برقرار کند و با طراحی مسیر تربیتی متناسب با استعداد هر شاگرد، مانع از افت انگیزه و ریزش حافظان شود.

ولدان، همچنین ظرفیت استان فارس در حوزه قرآن را عظیم توصیف کرد و افزود: باید از نهضت حافظ‌پروری قرآن به سمت نهضت انسان‌سازی قرآنی حرکت کنیم تا نسلی تربیت شود که با قرآن، آرام‌تر، اخلاقی‌تر، مسئولیت‌پذیرتر و مقاوم‌تر در برابر مشکلات باشد.

او با اشاره به تاثیرات حضور حضرت احمدبن موسی (ع) در فارس، خواستار عهدی تازه در جوار این بارگاه ملکوتی شد و گفت: بیایید عهد ببندیم که در فارس، حافظ قرآن کسی باشد که قرآن را در دل، اخلاق و زندگی خود حفظ کرده است؛ چنان که مردم وقتی از حافظ قرآن سخن می‌گویند، علاوه بر محفوظات، از آرامش و سبک زندگی قرآنی او یاد کنند، چرا که قرآن باید از ذهن حافظ به صحنه زندگی بیاید.

منبع: تبلیغات اسلامی فارس