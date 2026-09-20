باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا گودرزی با تشریح آخرین اقدامات انجام‌شده برای اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵، اظهار داشت: این سرشماری با شیوه‌ای متفاوت از دوره‌های گذشته و به‌صورت غیرحضوری اجرا خواهد شد و استفاده از اطلاعات ثبتی و مشارکت مردم، دو محور اصلی اجرای آن به شمار می‌رود.

وی با اشاره به رویکرد ثبتی‌مبنا در سرشماری سال ۱۴۰۵ افزود: در این دوره، اطلاعات مورد نیاز از طریق ظرفیت سامانه‌های ثبتی و با مشارکت شهروندان جمع‌آوری و بررسی می‌شود تا فرآیند آمارگیری با اتکا به داده‌های موجود و با دقت بیشتری انجام گیرد.

رئیس مرکز آمار ایران بیان کرد: مقدمات اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ در سراسر کشور به پایان رسیده است و دستگاه‌های مرتبط برای آغاز این طرح آماری آماده شده‌اند؛ همچنین اطلاع‌رسانی‌های لازم پیش از شروع عملیات انجام خواهد شد تا مردم در جریان فرآیند و نحوه مشارکت در این سرشماری قرار گیرند.

گودرزی تصریح کرد: در جریان اجرای این مرحله، اطلاعات ثبتی مربوط به گروه‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد و در مواردی که اطلاعات موجود نیازمند تکمیل، رفع نقص یا راستی‌آزمایی باشد، داده‌های لازم با مشارکت مردم دریافت خواهد شد.

او خاطرنشان کرد: عملیات آماری سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ به شکل یکسان و بدون توجه به تفاوت‌های موجود در استان‌ها اجرا نخواهد شد، بلکه ویژگی‌ها و ظرفیت سامانه‌های ثبتی هر استان در نحوه اجرای هدفمند این طرح مورد توجه قرار می‌گیرد.

گودرزی عنوان کرد: از ابتدای آبان‌ماه، عملیات آماری در هر یک از استان‌ها متناسب با ویژگی‌های همان استان و بر اساس اطلاعات موجود در سامانه‌های ثبتی آغاز می‌شود و این فرآیند به‌صورت هدفمند دنبال خواهد شد.

وی تأکید کرد: اجرای غیرحضوری سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵، با تکیه بر داده‌های ثبتی و مشارکت مردم انجام می‌شود و فراهم شدن مقدمات لازم در سراسر کشور، زمینه آغاز این عملیات را در روز‌های آینده فراهم کرده است.

منبع تسنیم