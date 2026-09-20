باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۲۹ شهریور شاخص کل بورس با ریزش ۱۵۷ هزار و ۲۲۸ واحد در سطح ۷ میلیون و ۲۹۱ هزار واحدی قرار گرفت؛ شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۴۰ هزار و ۴۴۱ واحدی در سطح ۱ میلیون و ۹۴۶ هزار واحدی ایستاد و ارتفاع ۲ میلیون واحد را از دست داد.

امروز سه نماد فملی، شپنا و شبندر بیشترین تاثیر و سه نماد تابان، فولاد و وپاسار پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار بورس ایران بودند.

شاخص کل فرابورس نیز با کاهش ۹۳۹ واحد در سطح ۵۶ هزار و ۶۲۷ واحد ایستاد؛ امروز سه نماد کگهر، مارون و سامان بیشترین تاثیر و سه نماد منجیل، فزر و خگلپا پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار فرابورس بودند.

امروز گروه شیمیایی با ارزش معاملاتی ۷ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان برترین گروه صنعتی بود و بعد از آن گروه بانک‌ها و فلزات اساسی در جایگاه بعدی قرار گرفتند.

همچنين امروز فیروزا، ارکیده و یاقوت برترین تقاضا و سه نماد اهرم، فملی و تدارک برترین عرضه بازار بورس را به خود اختصاص دادند.