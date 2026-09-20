شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از قطعی برف در شهرستان بندرعباس استان هرمزگان ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - واپسین روز‌های فصل تابستان را در حالی سپری می‌کنیم که قطعی مکرر برق در شهرستان بندرعباس استان هرمزگان مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده و گرمای این شهرستان مشکلات آنها را دوچندان کرده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام لطفا در مورد خاموشی‌های مکرر با گرمای ۴۵ درجه در بندرعباس گزارشی تهیه کنید. الان برای تحویل کتاب بچه‌ها رفتم مدرسه، برق قطع بود. از فردا هم مدارس بازگشایی می‌شود، الان گرما تقریبا بالای ۴۵ درجه است. واقعا تحمل این شرایط بسیار سخت است. لطفا پیگیری کنید.