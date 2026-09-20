باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، با تأکید بر لزوم رعایت قوانین و جلوگیری از دریافت غیرقانونی هزینه‌ها در مدارس، اعلام کرد هیچ مدرسه دولتی حق دریافت وجه بابت ثبت‌نام دانش‌آموزان را ندارد و با مدیران متخلف برخورد جدی خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش در اظهارات خود با اشاره به حجم بالای ثبت‌نام‌ها، اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دانش‌آموز در سراسر کشور ثبت‌نام کرده‌اند که این آمار همچنان در حال تکمیل است. وی تأکید کرد: «بارها اعلام کرده‌ایم که هیچ مدرسه دولتی حق دریافت وجهی بابت ثبت‌نام ندارد و هر مدیری که این اقدام را انجام دهد، متخلف شناخته شده و قطعاً با او برخورد خواهیم کرد.»

کاظمی با اشاره به نقش خیرین در توسعه زیرساخت‌های آموزشی افزود: «مشارکت مردم و خیرین برای ما یک اصل است؛ همان‌طور که خیرین با اختصاص مبالغ قابل توجهی، بازسازی ۱۳۰۰ مدرسه را بر عهده داشتند، اما تأکید می‌کنم که کمک‌های مردمی نباید هرگز در گرو برنامه‌های ثبت‌نام قرار گیرد. کمک‌های مردمی به مدارس باید کاملاً داوطلبانه، اختیاری و تحت نظارت مربیان و مسئولین مربوطه باشد، زیرا مشروط کردن ثبت‌نام به کمک مالی، برخلاف قانون است.»

وزیر آموزش و پرورش همچنین به موضوع بهبود رفاه معلمان و فرهنگیان اشاره کرد و گفت: «در راستای مصوبه شورای حقوق و دستمزد، بخش‌هایی از افزایش حقوق و مزایا از جمله افزایش دو برابری نرخ حق‌التدریس، افزایش پاداش برای همکاری (به‌ویژه در مناطق محروم) و افزایش حق مدیریت برای مدیران مدارس در دستور کار قرار دارد. همچنین برای معلمانی که در مناطق صعب‌العبور، عشایری، جزایر و بخش‌های سخت کشور خدمت می‌کنند، فوق‌العاده‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.»

وی در پایان با اشاره به برنامه‌های فرهنگی مدارس، از برگزاری مجموعه‌ نمایشگاه‌های روایت‌های قهرمانان کشور و روایت‌های مربوط به ایام جنگ رمضان در مدارس خبر داد و از برگزاری یادواره شهید دانش‌آموز، مینا از برنامه‌های آتی وزارتخانه گفت.