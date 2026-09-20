پزشکی قانونی اصفهان از جان باختن یک جوان ۳۰ ساله در پی انفجار مواد محترقه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی پزشکی قانونی اصفهان گفت: در حادثه‌ای تلخ و دلخراش، انفجار مواد محترقه دست‌ساز منجر به سوختگی شدید، آسیب به اندام‌ها و در نهایت فوت مردی ۳۰ ساله شد.

این انفجار درحین ساخت و نگهداری مواد محترقه ( ترقه) رخ داده و به جراحات عمیق و سوختگی شدید مرد جوان در نهایت فوت او منجر شده است.

لازم به ذکر است، این دومین مورد فوت ثبت شده در اثر انفجار مواد محترقه در ۶ ماهه اول سال جاری است.

کارشناسان اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان با تأکید مجدد بر خطرات جبران‌ناپذیر ساخت و نگهداری مواد محترقه غیراستاندارد، هشدار دادند که این مواد به دلیل حساسیت بالا نسبت به حرارت، ضربه و اصطکاک، توانایی انفجار ناگهانی با قدرت تخریب بسیار زیاد داراست.