باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - بسته شدن دو ایست بازرسی اسرائیل در شمال کرانه باختری، مانع رسیدن ۱۰۴ معلم فلسطینی به مدارس و اختلال در روند آموزش حدود هزار و ۱۰۰ دانش‌آموز شد.

ارتش اسرائیل ایست‌های بازرسی «تیاسیر» و «عین شبلی» در شمال کرانه باختری را بست و در پی آن ۱۰۴ معلم نتوانستند به مدارس خود برسند. عزمی بلاونه، مدیر آموزش و پرورش استان طوباس گفت این محدودیت فعالیت شش مدرسه و یک مهدکودک را مختل کرده است.

همزمان، نیرو‌های اسرائیلی به روستای المغیر در شرق رام‌الله یورش بردند و ورودی اصلی آن را بستند. در این عملیات ده‌ها نفر بازداشت و شماری از خانه‌ها بازرسی شد. این محدودیت‌ها در حالی ادامه دارد که حملات و یورش‌های نیرو‌های اسرائیلی و شهرک‌نشینان در کرانه باختری از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳ افزایش یافته است.

منبع: آناتولی