باشگاه خبرنگاران جوان - علیاصغر طهماسبی روز یکشنبه در جلسه کارگروه اشتغال استان گلستان به برنامهریزی برای فصل سرما اشاره و اظهار کرد: از خردادماه و همزمان با مدیریت ناترازی برق و آب، جلسات مربوط به ناترازی زمستان نیز بهصورت هفتگی در تهران و استان برگزار شده در استان بهصورت مستمر زیر نظر معاون عمرانی و معاون اقتصادی جلساتی برگزار شده و در آخرین جلسه شورای مربوط به ناترازی نیز مصوبات خوبی به تصویب رسید که پیگیری خواهد شد.
وی گفت: اجازه نخواهیم داد کوچکترین خللی در ارائه خدمات به مردم ایجاد شود و برای صنایع، بخش کشاورزی، خبازیها و نانواییها باید سوخت جایگزین تامین شود.
استاندار گلستان با اشاره به وضعیت نانواییهای استان تاکید کرد: حدود ۸۰۰ نانوایی گلستان از سوی معاونت اقتصادی، معاونت سیاسی و فرمانداران شهرستانها رصد و راستیآزمایی میشوند.
طهماسبی از فرمانداران خواست شخصا وضعیت نانواییها را در شهرستان، بخش و روستا بررسی کنند و از نزدیک بر تامین سوخت جایگزین آنها نظارت داشته باشند. به شرکت پخش فرآوردههای نفتی نیز دستور داده شده سوخت مورد نیاز واحدهای صنعتی، کشاورزی، نانواییها و خبازیها تامین شود.
وی گفت: نیروگاه سیکل ترکیبی علیآباد نیز تاکنون افزون بر ۵۰ میلیون لیتر فرآوردههای نفتی در اختیار داشته و برای شرکت شهرکهای صنعتی استان نیز دستورالعملهای پیشگیرانه لازم ابلاغ شده است.
استاندار گلستان با تاکید بر ضرورت تقویت منابع و ظرفیتهای اشتغال استان گفت: تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی برای ایجاد شغل کافی نیست و باید حداقل به ۲ برابر افزایش یابد تا بتوان از این منابع برای ایجاد اشتغال پایدار استفاده کرد.
طهماسبی تصریح کرد: منابع استان نباید در هیچ حوزهای برگشت بخورد و مدیران مسوول بهویژه معاون اقتصادی و مجموعه همکاران وی، باید روند جذب و هزینهکرد منابع را بهصورت مستمر رصد و پیگیری کنند.
وی ادامه داد: سایر استانهای کشور نیز در حوزه اشتغال با مسائل و مشکلاتی مواجه هستند و علاوهبر پیگیریهای ستادی، موضوع افزایش منابع اشتغال را بهصورت حضوری از وزیران مربوطه دنبال خواهیم کرد.
نباید اجازه دهیم واحدهای تولیدی تعطیل شوند
استاندار گلستان همچنین با اشاره به ضرورت حفظ واحدهای تولیدی و اشتغال موجود در نیمه دوم سال متذکر شد: همه مدیران و صاحبان صنایع باید در درجه نخست تمام تلاش خود را برای حفظ نیروی کار به کار گیرند و هیچ واحد تولیدی نباید تعطیل شود و هیچ کارگری نباید بیکار شود.
طهماسبی تاکید کرد: صاحبان واحدهای تولیدی که در تابستان با قطعی برق یا در سایر فصلها با ناترازی انرژی مواجه شدند، باید در کارگروههای مربوطه مورد حمایت قرار گیرند و مشکلات آنها پیش از رسیدن به مرحله تعطیلی برطرف شود.
وی با بیان اینکه نخستین گزینه در زمان بروز ناترازی نباید قطع انرژی صنایع باشد، تاکید کرد: اگر چرخ صنایع نچرخد و تولید از مدار خارج شود، جامعه نیز از حرکت میایستد و این موضوع مستقیما با اشتغال، معیشت و زندگی مردم ارتباط دارد.
سهم یک درصدی دستگاههای اجرایی از مصرف گاز گلستان
استاندار گلستان با اشاره به سهم پایین دستگاههای اداری از مصرف انرژی استان گفت: کل دستگاههای اداری و اجرایی گلستان تنها یک درصد گاز مصرفی استان را مصرف میکنند و نباید در زمان بروز مشکل، نخستین راهکار را تعطیلی ادارات دانست.
طهماسبی اضافه کرد: در بخش کشاورزی، از جمله مرغداریها و گلخانهها، حدود ۱۳ درصد مصرف گاز استان مربوط به این بخش است و سهم آموزش و پرورش و دانشگاههای استان نیز کمتر از یک درصد است.
وی گفت: باید خدمات لازم را به بخش خصوصی ارائه کنیم تا این بخش بتواند دوام و قوام بیشتری برای تولید، اشتغال، معیشت و خدمترسانی به مردم داشته باشد.
استاندار گلستان با تاکید بر ضرورت بازنگری در نحوه استفاده از ظرفیتهای استان گفت: ممکن است یک واحد صنفی یا تولیدی در گوشهای از استان مجوز فعالیت دریافت کند و بخشی از ظرفیت منطقه را بهگونهای در اختیار بگیرد که امکان فعالیت اقتصادی برای دیگران از بین برود.
طهماسبی متذکر شد: برای نمونه، با ایجاد یک مرغداری، تا شعاع ۵۰۰ متری امکان انجام برخی فعالیتهای اقتصادی، گردشگری و بومگردی وجود ندارد و در چنین شرایطی بخشی از ظرفیت منطقه عملا در اختیار یک سرمایهگذار قرار میگیرد.
وی بر ضرورت تحقق مسوولیت اجتماعی واحدهای اقتصادی در مناطق محل فعالیت خود تاکید کرد و یادآور شد: باید به سراغ این واحدها برویم و از آنها بخواهیم مسوولیت اجتماعی خود را نسبت به مردم همان منطقه ایفا کنند.
استاندار گلستان افزود: در یک سال گذشته بیش از ۶۵۰ پروانه بلااستفاده که سالها در اختیار شهروندان بوده، باطل شده. باقی ماندن مجوزهای قدیمی میتواند مانع ورود سرمایهگذاران جدید و استفاده مناسب از منابع آبی و دیگر ظرفیتهای استان شود.
سهم مردم گلستان از ظرفیت کشاورزی و گردشگری باید افزایش یابد
طهماسبی با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی گلستان گفت: استان ما متکی به کشاورزی است و ادعا میکنیم ۳۸ تا ۴۰ روز امنیت غذایی کشور را تامین میکنیم اما باید پرسید آورده این ظرفیت برای استان چیست و چه میزان از منابع حاصل از این فعالیتها در گلستان باقی میماند.
وی ادامه داد: در حوزه گردشگری هر گردشگر میتواند سه شغل ایجاد کند و باید از این ظرفیت برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی استان استفاده کنیم.
استاندار گلستان تاکید کرد: در برخی حوزهها بخشی از ظرفیتهای اشتغال استان را از دست دادیم و در برخی موضوعات نیز بدهکار هستیم بنابراین منافع هر اقدام و فعالیت اقتصادی باید در نهایت به مردم برسد و اثر آن در معیشت خانوارها دیده شود.
طهماسبی افزود: اگر فعالیتی به نفع مردم باشد، از آن حمایت میکنیم اما اگر به رانت و منافع شخصی منجر شود آن را برنمیتابیم.
وی با تاکید بر حساسیت مدیران استانی نسبت به صدور و استمرار مجوزها گفت: دبیرخانهها، مسئولان کمیتهها و کارگروهها و مدیران استان باید نسبت به نحوه استفاده از ظرفیتهای منطقهای حساس باشند تا مجوزهای بلااستفاده مانع ورود سرمایهگذاران جدید نشود.
استاندار گلستان افزود: وقتی مجوزی سالها در اختیار فردی باقی میماند، سرمایهگذار جدید برای ورود به منطقه با محدودیت مواجه میشود و در نتیجه ظرفیتهای آبی، زمین و سایر منابع استان نیز بلااستفاده میماند.
بازار گلستان باید شبانهروزی رصد شود
طهماسبی بر ضرورت نظارت مستمر بر بازار تاکید کرد و یادآور شد: بازار و خدمات باید با همکاری دستگاههای نظارتی و اعضای کارگروه بهصورت شبانهروزی رصد شود تا برخی صنوف از خلاهای احتمالی سوءاستفاده نکنند و مردم آسیب نبینند.
وی همچنین از بانکهای استان خواست ارتباط خود را با ستاد افزایش دهند و افزود: نگاه سرپرستان بانکهای استان نباید صرفا به درون استان باشد و باید ارتباط نزدیکی با مرکز داشته باشند.
استاندار گلستان افزود: دشمن تلاش میکند با ایجاد نارضایتی، دوقطبیسازی، بمباران تبلیغاتی و رسانهای و کاهش امید مردم، تابآوری جامعه را کاهش دهد و باید در برابر این اقدامات هوشیار بود.
طهماسبی همچنین بر ضرورت فعالتر شدن تعاونیها و ظرفیتهای اقتصادی استان تاکید کرد و گفت: باید تعاونیها، سندیکاها، شرکتهای سهامی و ظرفیت مسوولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی را فعالتر کنیم.
وی با تاکید بر ضرورت همراهی مدیران، فعالان اقتصادی و رسانهها برای عبور از شرایط موجود گفت: همه ما در هر جایگاهی که قرار داریم، باید وظیفه خود را در قبال اقتصاد، تولید، اشتغال و معیشت مردم انجام دهیم.