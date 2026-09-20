باشگاه خبرنگاران جوان - رضا نجاتی، روز یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گفت: یکی از زمینههایی که میتواند در رابطه با مواد مخدر منجر به آسیب شود، وجود قلیانهایی است که متأسفانه در سطح معابر عمومی و پارکهای شهرها مشاهده میشود و من این موضوع را به عنوان یکی از چالشهای اجتماعی میبینم.
وی افزود: از فرمانداری اهواز، شهرداری اهواز و دیگر دستگاهها انتظار میرود و خواسته شده که این وضعیت را ساماندهی کنند، چون فضای پارکها برای تفریح و اوقات فراغت خانوادههاست و وجود این قلیانها هم برای خانوادههایی که در پارکها حضور پیدا میکنند مناسب نیست و هم میتواند زمینهساز و شروعی برای ورود به بحث مواد مخدر باشد.
معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان تصریح کرد: با توجه به فصل خوبی که وارد میشویم و نیاز مردم به این فضاها، انتظار میرود شهرداری اهواز و فرمانداری اهواز برنامهریزی لازم را در این راستا داشته باشند تا بتوانیم خدماترسانی خوبی به مردم ارائه کنیم.
نجاتی با اشاره به برگزاری سومین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با حضور همه دستگاهها اظهار کرد: یکی از موضوعات امروز این بود که در حوزه مبارزه با مواد مخدر باید با محوریت اجتماعی، آموزشی و پیشگیری حرکت کنیم و رویکردها را از طریق کارهای فرهنگی و اجتماعی تغییر دهیم.
وی ادامه داد: در زمینه ورزش در محلات تأکید شد که بتوانیم موضوعات ورزشی را در محلات کمبرخوردار فعال کنیم تا جوانان به این سمت سوق پیدا کنند و آموزشهای لازم توسط دستگاههای مربوطه صورت بگیرد.
معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با اشاره به فصل بازگشایی مدارس و دانشگاهها بیان کرد: یکی از جامعههای هدف ما دانشآموزان و دانشجویان هستند و مربیان آموزش و پرورش باید دقت لازم و ارتباط محکمی با دانشآموزان در این حوزه داشته باشند تا قبل از وقوع آسیب، آن را شناسایی کنیم و به آن بپردازیم.
نجاتی افزود: بهکارگیری و دعوت از اولیای دانشآموزان و دانشجویان میتواند کمک دیگری در این راستا باشد و همه دستگاهها و گروههای مردمنهاد باید با رویکرد اجتماعی به مقابله با این پدیده شوم و خانهبرانداز بپردازند.
وی خاطرنشان کرد: قرار بر این شد که ورزش محلات فعال شود و دستگاهها برنامههای فرهنگی خود را از اول مهر آغاز کنند.
معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان درباره معتادان متجاهر گفت: محلهایی در نظر گرفته شده که این افراد بر اساس ماده شانزده نگهداری شوند و در ماده پانزده هم ترک اعتیاد و آموزش فنی و حرفهای دریافت کنند و تسهیلاتی در اختیارشان قرار گیرد تا به شغل، کاسبی و معیشت زندگی خود برسند.
نجاتی تأکید کرد: ما بنا داریم این افراد را به زندگی برگردانیم، چون اگر به همین شکل رها شوند، یقیناً دوباره به چرخه مواد مخدر برمیگردند و قرار بر این است که این افراد نگهداری، ترک اعتیاد و آموزش داده شوند و زمینه شغلی برایشان ایجاد شود تا هم برای خودشان و هم برای خانوادههایشان مفید باشد.
وی در پایان اظهار کرد: همه دستاندرکاران به این نتیجه رسیدند که با رویکرد اجتماعی، آگاهیبخشی و آموزش میتوانیم قسمت اعظمی از این پدیده شوم را کاهش دهیم.
منبع: استانداری خوزستان