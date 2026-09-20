رسانه‌های عبری از زخمی شدن چند اسرائیلی در پی تیراندازی در منطقه «نفیه تسوف» در نزدیکی رام‌الله در کرانه باختری خبر دادند

باشگاه  خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - رسانه‌های عبری از زخمی شدن چند اسرائیلی در پی تیراندازی در نزدیکی شهر رام‌الله در کرانه باختری خبر دادند؛ بر اساس این گزارش‌ها، وضعیت یکی از مجروحان وخیم است.

شبکه ۱۴ تلویزیون اسرائیل گزارش داد که این تیراندازی در منطقه «نفیه تسوف» در نزدیکی رام‌الله رخ داده و چند نفر در جریان آن زخمی شده‌اند. رسانه‌های عبری اعلام کردند عامل تیراندازی پس از این حادثه از محل گریخته است.

ارتش اسرائیل نیز از دریافت گزارش درباره یک حادثه تیراندازی در منطقه نفیه تسوف خبر داد و اعلام کرد نیرو‌های نظامی به محل اعزام شده‌اند. گزارش‌ها حاکی است تیراندازی از داخل یک خودرو انجام شده است.

همزمان، خبرنگار الجزیره از یورش نیرو‌های اسرائیلی به روستای «دیر نظام» در شمال غرب رام‌الله خبر داد. همچنین ورودی‌های روستا‌های «عین سینیا» و «عطاره» در شمال رام‌الله مسدود و شهرک‌های منطقه محاصره شدند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: تیراندازی ، رژیم صهیونیستی
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