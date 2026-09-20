دادگاه عراق محاکمه شش تبعه فرانسوی مظنون به عضویت در داعش را آغاز کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - یک منبع قضایی عراق اعلام کرد محاکمه شش تبعه فرانسوی روز یکشنبه در بغداد آغاز شده است. هویت متهمان هنوز اعلام نشده، اما آنها در میان ۴۷ شهروند فرانسوی منتقل‌شده از سوریه قرار دارند.

عراق در سال‌های گذشته صد‌ها حکم اعدام و حبس ابد برای محکومان جرایم تروریستی، از جمله اتباع خارجی، صادر کرده است.

وکلای فرانسوی خواستار بازگرداندن اتباع فرانسوی بازداشت‌شده در عراق شده و درباره احتمال صدور حکم اعدام برای آنها هشدار داده‌اند.

در فوریه امسال، بیش از پنج هزار و ۷۰۰ مظنون به عضویت در داعش از بیش از ۶۰ کشور از زندان‌های سوریه به عراق منتقل شدند. در میان آنها دست‌کم پنج تبعه فرانسوی حضور داشتند.

منبع: خبرگزاری فرانسه