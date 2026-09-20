وزارت دفاع ژاپن از شلیک دومین موشک کره شمالی در شامگاه یکشنبه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - وزارت دفاع ژاپن روز یکشنبه اعلام کرد کره شمالی شامگاه امروز دومین موشک خود را شلیک کرده است؛ این اقدام چند ساعت پس از آن انجام شد که پیونگیانگ موشکی را که به نظر میرسید یک موشک بالستیک کوتاهبرد باشد، شلیک کرده بود.
گارد ساحلی ژاپن از شناورها خواست اطلاعات بعدی را پیگیری کنند و در صورت مشاهده اشیای سقوطکرده، بدون نزدیک شدن به آنها، موضوع را گزارش دهند.
ستاد مشترک ارتش کره جنوبی نیز بهطور جداگانه اعلام کرد کره شمالی یک پرتابه را به سمت دریای شرقی، که در ژاپن «دریای ژاپن» نامیده میشود، شلیک کرده است.
منابع دولتی ژاپن اعلام کردند این پرتابه احتمالاً در خارج از منطقه انحصاری اقتصادی (EEZ) ژاپن فرود آمده است.
منبع: خبرگزاری فرانسه