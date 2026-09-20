باشگاه خبرنگاران جوان - رحیم کامیاب در آیین نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی جدید مددجویان مدرسه مهارت آموزان زندان مرکزی شیراز اظهار کرد:در راستای ارتقای سطح آگاهی‌ها و دانش مددجویان استان، کلاس‌های آموزشی در قالب مدارس درون ندامتگاه‌ها برگزار می‌شود.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش فارس افزود: هم زمان با آغاز سال تحصیلی جدید در سراسر کشور، مدارس مستقر در ندامتگاه‌ها نیز کار آموزش خود به مددجویان به ویژه در زمینه مهارت آموزی را آغاز می‌کنند.

کامیاب اذعان کرد: راه‌های رسیدن به کمال و سعادت متفاوت است و انسان باید از هر فرصتی برای علم آموزی و طی پله‌های ترقی تلاش کند.

رئیس اداره فرهنگی زندان‌های استان فارس، نیز گفت: در زندان‌ها ابتدا فرآیند سواد آموزی انجام می‌شود و پس از آن ادامه تحصیل مددجویان پیگیری می‌شود.

کورش زارعی اضافه کرد: در ندامتگاه‌های استان به گونه‌ای عمل کرده‌ایم که شرایط سوادآموزی، ادامه تحصیل و طی مدارج علمی تا مقطع دکتری برای همه مددجویان مستعد فراهم شود.

او تصریح کرد: آموزش زندانیان از سه بخش، معلمان بازنشسته بیرون از زندان، همکاران مجرب شاغل در ندامتگاه‌ها و مددجویان دارای مدارج علمی که بر اثر یک حادثه و انفاق وارد ندامتگاه شدند، پیگیری می‌شود.

منبع: آموزش و پرورش فارس