باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - سرهنگ علی کلوندی در نشست خبری تشریح برنامههای هفته دفاع مقدس، با اشاره به تحولات اخیر منطقه و تقابل با استکبار جهانی، از واژه «جنگ تحمیلی سوم» برای توصیف شرایط کنونی استفاده کرد و خواستار همافزایی رسانهها برای ثبت این برهه تاریخی شد.
سرهنگ کلوندی با مقایسه اشتباهات محاسباتی صدام حسین با سردمداران امروز آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: صدام قصد داشت یکهفتهای به تهران برسد، اما ۳۴ روز پشت دروازههای خرمشهر زمینگیر شد. امروز هم دشمنان ما با ترور فرماندهان و دانشمندان تصور میکردند شیرازه فرماندهی کشور از هم میپاشد، اما پاسخ کوبنده ایران در کمتر از یک ساعت، نشان داد که روز اول جنگ، روز شکست آمریکا بود.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار کردستان با اشاره به مأموریت جدید این نهاد تصریح کرد: ما در حال جمعآوری و تدوین اسناد مربوط به جنگ ۱۲ روزه و جنگ اخیر (رمضان) هستیم. از تمامی شهروندان، رسانهها و دستگاههای اجرایی درخواست میکنیم هرگونه تصویر، فیلم و مستندی از جنایات جنگی دشمن، حمله به زیرساختها و مقاومت مردمی در اختیار دارند، جهت ثبت در مرکز اسناد ملی به ما ارائه دهند تا مانع از تحریف تاریخ توسط دشمن شویم.
وی با برجسته کردن نقش بیبدیل مردم کردستان در صیانت از تمامیت ارضی کشور اظهار داشت: آمار شهدای زن در کردستان نزدیک به ۱۰ درصد کل شهدای زن کشور است که این یک عدد خیرهکننده و نشاندهنده عمق وفاداری زنان این خطه به انقلاب است. همچنین حماسههایی نظیر ۱۵ خرداد بانه و ۲۸ دی سنندج، اسنادی غیرقابل انکار از جنایات جنگی علیه غیرنظامیان است که باید برای نسل جوان تبیین شود.
سرهنگ کلوندی از راهاندازی سامانهای برای دسترسی عمومی به آمار و اطلاعات شهدا و آسیبدیدگان حملات خبر داد و گفت: «این سامانه که در مراحل اولیه به صورت داخلی بود، بهزودی در دسترس عموم قرار میگیرد تا خانوادهها و پژوهشگران بتوانند به صورت آنلاین و لحظهای به اطلاعات مربوط به شهدا و نقاط مورد حمله قرار گرفته دسترسی داشته باشند.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار در پایان به برنامههای هفته دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: امسال به دلیل شرایط خاص کشور، رژه نیروهای مسلح برگزار نمیشود، اما بیش از ۱۶۵ عنوان برنامه شاخص از جمله تجلیل از پیشکسوتان در ۳۱ شهریور، زنگ مقاومت در مدارس، اعزام تیمهای درمانی به مناطق محروم و نشستهای تخصصی تبیین نقش "امام شهید" در صنایع دفاعی و موشکی در سراسر استان اجرا خواهد شد.