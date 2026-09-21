معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ۳۳ سم پرخطر از سبد آفت‌کش‌های بخش کشاورزی حذف شده است، گفت: با همکاری سازمان ملی استاندارد ۱۰۰ قلم سم پرمصرف مشمول استاندارد اجباری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مریم جلیلی‌مقدم در نشست شورای معاونان و مدیران وزارت جهاد کشاورزی به همکاری سازمان حفظ نباتات و سازمان ملی استاندارد کشور اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۳۰ قلم سم پرمصرف مشمول استاندارد اجباری شدند و امسال ۱۰۰ آفت‌کش دیگر به این فهرست اضافه شده است تا گام به گام با استاندارد پیش رویم.

وی با بیان اینکه عملیات مبارزه سن گندم مادر در ۲.۸ میلیون هکتار اجرا شد و نتایج بسیار خوبی به همراه داشت، افزود: در عملیات مبارزه با سن غلات، سال گذشته رکورد ۱۰ سال پیش را زدیم و امسال هم با وجود اینکه آمار هنوز تکمیل نشده، پیش‌بینی می‌کنیم که رکورد سال گذشته را نیز در کاهش سن‌زدگی خواهیم شکست.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور به موضوع ساماندهی آفت‌کش‌ها پرداخت و گفت: یکی از رویکردهای اصلی ما از ابتدای سال ۱۴۰۵، حذف سموم پرخطر و جایگزینی آن‌ها با سموم کم‌خطر و توسعه کنترل بیولوژیک است.

به گفته وی، علاوه‌بر ۲۲ قلم سم که سال گذشته حذف شدند، امسال نیز ۱۱ سم پرخطر از سبد آفت‌کش‌ها حذف شده و در مقابل، ۷ قلم آفت‌کش کم‌خطر و یک مورد بیولوژیک به این سبد اضافه شده است.

جلیلی‌مقدم از فعال شدن مانورهای نظارتی سراسری با همکاری اتاق اصناف کشاورزی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و نهادهای نظارتی نظیر تعزیرات و پلیس امنیت اقتصادی خبر داد و گفت: مانور فصلی تابستان، در هفته گذشته با موفقیت انجام شد و حدود ۲۵۰۰ تن سم ترخیص شده است.

وی با اشاره به تأمین سموم آفات عمومی توسط دولت افزود: تمامی سموم مورد نیاز تا پایان سال خریداری و در انبارهای سازمان و استان‌ها ذخیره شده است.

برچسب ها: سموم پرخطر ، سموم آفت کش
خبرهای مرتبط
۱۱۳ ترکیب سموم پرخطر از سبد مصرفی حذف شده است
در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
حذف ۳۵۰ تن سموم پرخطر از چرخه تولید محصولات/ تمامی سموم وارداتی ماه های اخیر بی خطر است
ابطالی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد:
بساط فروشگاه های غیرمجاز سموم، برچیده می شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ارائه کالابرگ با مبالغ جدید از ۱۵ مهر
جزئیات فرود اضطراری پرواز تهران _ استانبول اعلام شد/ پرواز جایگزین امشب انجام می‌شود
 اسقاط خودروهای فرسوده به ۷۲ هزار دستگاه رسید/مراجعه محدود مردم برای اسقاط خودروهای فرسوده + فیلم
اسکله نفتی شهید رجایی عملیاتی شد
تقویت جریان سرمایه‌گذاری در کشور
احتمال بارش پراکنده باران در نواحی شمالی کشور
معاملات مسکن در سطح پایینی قرار دارد/۶۰ تا ۷۰ درصد سقف اجاره‌بها رعایت شد + فیلم
با برداشت‌های غیرمجاز آب برخورد می‌شود/ رفتارهای ضد محیط‌زیستی هزینه‌زا خواهد شد
اصلاح موقت بازار سرمایه؛ شاخص‌ها همچنان ظرفیت فتح قله‌های جدید را دارند؟
۳۳ سم پرخطر از سبد آفت‌کش‌های کشاورزی حذف شد
آخرین اخبار
راهکار تنظیم بازار مرغ و خروج مرغداران از زیان چیست؟/ خرید حمایتی می‌تواند مرهم مرغداران شود؟
قیمت شکر مصرف کننده نوسانی نداشته است/ تولید شکر کاهشی است
امسال خاموشی لحظه‌ای ناشی از فرکانس صفر بود
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر بیش از ۴ برابر شد؛ خورشیدی‌ها در صدر تولید برق پاک
انجام تمامی عراق و ترکیه طبق روال / انجام ۱۰۰ پرواز خارجی از فرودگاه امام خمینی
۳۳ سم پرخطر از سبد آفت‌کش‌های کشاورزی حذف شد
تسریع در اعلام قیمت تضمینی محصولات امری ضروری است
معاملات مسکن در سطح پایینی قرار دارد/۶۰ تا ۷۰ درصد سقف اجاره‌بها رعایت شد + فیلم
با برداشت‌های غیرمجاز آب برخورد می‌شود/ رفتارهای ضد محیط‌زیستی هزینه‌زا خواهد شد
اصلاح موقت بازار سرمایه؛ شاخص‌ها همچنان ظرفیت فتح قله‌های جدید را دارند؟
 اسقاط خودروهای فرسوده به ۷۲ هزار دستگاه رسید/مراجعه محدود مردم برای اسقاط خودروهای فرسوده + فیلم
تقویت جریان سرمایه‌گذاری در کشور
اسکله نفتی شهید رجایی عملیاتی شد
ارائه کالابرگ با مبالغ جدید از ۱۵ مهر
احتمال بارش پراکنده باران در نواحی شمالی کشور
جزئیات فرود اضطراری پرواز تهران _ استانبول اعلام شد/ پرواز جایگزین امشب انجام می‌شود
ابلاغ مصوبات طرح‌های جدید ساماندهی کولبری و ملوانی
ورود سومین دکل حفاری جدید به آب‌های سرزمینی ایران
آغاز تبدیل رایگان تاکسی‌های اینترنتی به دوگانه‌سوز در سراسر کشور
حمایت مالیاتی از ورزش در چارچوب ظرفیت‌های قانونی و بهبود فرایند‌های اجرایی
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر بیش از چهار برابر شد/ با کنتور هوشمند مصرف برق مشترکان پرمصرف هزار مگاوات کاهش یافت
پروژه‌های نیمه‌تمام آب تهران در مسیر تأمین مالی
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۹ شهریور
هدایت هوشمند ارز‌های خانگی به سمت صنایع استراتژیک
شاخص بورس تنها معیار سنجش موفقیت بازار نیست
۳۵ هزار عنوان استاندارد ملی تدوین شد
حریق در جنگل‌های کشور ۸۳ درصد کاهش یافت
معرفی بیش از ۱۵ هزار متقاضی به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات حمایتی مسکن
خرید حمایتی ۳۰ هزار تن گوشت مرغ در دستورکار قرار گرفت
صادرات محصولات مازاد راهکار تنظیم بازار و ارزآوری است