معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش فارس بر راه‌اندازی هنرستان‌های جوار و وابسته با هدف مهارت‌آموزی دانش‌آموزان در رشته‌های گردشگری، مرمت و صنایع‌دستی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یزدان دشتیان در نشست مشترک با مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس، بر گسترش همکاری‌های مشترک برای توسعه آموزش‌های فنی و مهارتی در حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تأکید کرد.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش فارس با اشاره به ظرفیت‌های آموزش و پرورش در تربیت نیروی انسانی متخصص گفت: توسعه آموزش‌های فنی و مهارتی یکی از سیاست‌های مهم آموزش و پرورش است و در چارچوب برنامه هفتم توسعه، هدایت ۵۰ درصد دانش‌آموزان به سمت هنرستان‌ها دنبال می‌شود؛ از این رو بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و تخصصی استان برای تحقق این هدف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

دشتیان افزود: اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس می‌تواند یکی از مجموعه‌های مؤثر در این مسیر باشد تا دانش‌آموزان در رشته‌های مرتبط با این حوزه آموزش دیده و پس از کسب مهارت، زمینه ورود آنان به بازار کار فراهم شود.

او با اشاره به پیشنهاد ایجاد هنرستان‌های وابسته یا جوار در همکاری با اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گفت: در این الگو، آموزش و پرورش بخشی از فضا‌های آموزشی را تأمین می‌کند و از توان کارشناسان و نیرو‌های تخصصی حوزه میراث فرهنگی برای آموزش دانش‌آموزان استفاده خواهد شد.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش فارس ادامه داد: بهره‌گیری از ظرفیت اماکن تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان برای اجرای آموزش‌های عملی، می‌تواند زمینه آشنایی دانش‌آموزان با محیط‌های واقعی کار و ارتقای مهارت‌های تخصصی آنان را فراهم کند.

دشتیان با اشاره به ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد استان فارس در حوزه میراث فرهنگی افزود: رشته‌هایی همچون باستان‌شناسی و مرمت می‌توانند در برنامه‌های آینده توسعه رشته‌های هنرستانی قرار گیرند و زمینه تربیت نیرو‌های متخصص برای حفاظت از میراث ارزشمند استان را فراهم آورند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش فارس همچنین از توسعه رشته «گردشگری و مهمان‌نوازی» در ساختار جدید آموزش‌های فنی و حرفه‌ای خبر داد و گفت: این رشته که جایگزین عنوان پیشین گردشگری و هتلداری شده است، می‌تواند به یکی از محور‌های همکاری مشترک میان آموزش و پرورش و اداره‌کل میراث فرهنگی تبدیل شود.

دشتیان با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های بومی استان در آموزش‌های مهارتی گفت: شناسایی و تقویت رشته‌های صنایع‌دستی متناسب با ظرفیت هر منطقه، از جمله منبت آباده، دست‌بافته‌های عشایری شهرستان فیروزآباد و خاتم شیراز، علاوه بر حفظ و انتقال هنر‌های بومی به نسل جوان، زمینه تربیت نیرو‌های متخصص و توانمند برای ورود به بازار کار را فراهم می‌کند.

بهزاد مریدی؛ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس نیز بر آمادگی این مجموعه برای همکاری با آموزش و پرورش تأکید کرد و بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان، فضا‌های تخصصی، اماکن تاریخی و سایت‌های فرهنگی و گردشگری استان را در راستای توسعه آموزش‌های تخصصی و مهارتی مورد تأکید قرار داد.

منبع: آموزش و پرورش فارس

برچسب ها: آموزش و پرورش فارس ، گردشگری ، منبت ، آباده فارس ، هنرستان
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