مدیرعامل صندوق ملی مسکن از افزایش سقف تسهیلات حمایتی این صندوق از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان برای هر متقاضی خبر داد و گفت: این تسهیلات به پروژه‌های دارای بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی اختصاص می‌یابد و مستقیماً برای تکمیل آورده متقاضیان پرداخت خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - خسرو مختاری، مدیرعامل صندوق ملی مسکن، از افزایش سقف تسهیلات حمایتی این صندوق از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان برای هر متقاضی خبر داد و گفت: این تسهیلات به پروژه‌های نهضت ملی مسکن با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد اختصاص می‌یابد و به‌صورت مستقیم به متقاضیان پرداخت می‌شود تا برای تکمیل آورده و تسریع در تکمیل و تحویل واحدها مورد استفاده قرار گیرد.

مختاری با اشاره به تغییر رویکرد صندوق ملی مسکن در پرداخت تسهیلات حمایتی اظهار کرد: سال گذشته به ازای هر متقاضی، ۱۰۰ میلیون تومان کمک صندوق به پروژه‌هایی که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتند اختصاص پیدا می‌کرد، اما امسال این رقم به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و سهم مربوطه مستقیماً به خود متقاضیان پرداخت می‌شود.

وی افزود: پرداخت این تسهیلات مشروط به آن است که عوامل اجرایی، پیمانکاران و مجریان پروژه، محاسبات دقیق هزینه‌ها و مطالبات را مشخص کرده و زمان تکمیل و تحویل واحدها نیز معین شده باشد. همچنین متقاضیان باید درخواست دریافت این تسهیلات را به صندوق اعلام کنند.

پرداخت تسهیلات برای پروژه‌های بالای ۸۰ درصد پیشرفت

مدیرعامل صندوق ملی مسکن درباره نحوه پرداخت تسهیلات گفت: پرداخت این تسهیلات لزوماً به‌صورت پلکانی و متناسب با پیشرفت پروژه برای یک دوره طولانی انجام نمی‌شود؛ چراکه در مقطع فعلی متوجه شده‌ایم برخی پروژه‌ها حتی به مرحله اتمام رسیده‌اند، اما به دلیل وجود مطالبات پیمانکاران، امکان تحویل واحدها به متقاضیان فراهم نشده است.

مختاری ادامه داد: در چنین پروژه‌هایی، تا سقف ۵۰ درصد مطالبات پیمانکاران به‌صورت قرض‌الحسنه و یکجا پرداخت می‌شود تا امکان تسویه مطالبات و تحویل واحدها فراهم شود. برخی از این پروژه‌ها نیز باید حداکثر ظرف یک تا سه ماه پس از دریافت منابع، به متقاضیان تحویل داده شوند.

وی تأکید کرد: متقاضیان باید در جریان فرآیند تکمیل و تحویل واحد خود قرار داشته باشند و زمان‌بندی مربوط به تحویل نیز برای آنها مشخص باشد.

شرایط دریافت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی

مدیرعامل صندوق ملی مسکن درباره شرایط دریافت این تسهیلات گفت: شرایط خاص و پیچیده‌ای برای متقاضیان وجود ندارد و اطلاعات همه متقاضیان در سامانه «تم» ثبت شده است.

به گفته مختاری، کد ملی و شماره حساب اختصاصی و مشترک مربوط به پروژه باید در سامانه ثبت شده باشد، پروژه نیز باید از مرز ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی عبور کرده باشد و زمان تحویل واحد و میزان مطالبات نیز برای متقاضیان مشخص شده باشد.

وی افزود: درخواست خود متقاضی برای دریافت تسهیلات نیز اهمیت زیادی دارد؛ چراکه برخی متقاضیان با کمبود آورده مواجه نیستند و نیازی به دریافت این تسهیلات ندارند، اما در برخی پروژه‌ها کمبود منابع وجود دارد و متقاضیان نیازمند استفاده از این ظرفیت هستند.

 

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
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